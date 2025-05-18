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Симион назвал свой результат на выборах в Румынии победой Джорджеску - РИА Новости, 18.05.2025
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21:51 18.05.2025 (обновлено: 21:52 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017728171.html
Симион назвал свой результат на выборах в Румынии победой Джорджеску
Симион назвал свой результат на выборах в Румынии победой Джорджеску - РИА Новости, 18.05.2025
Симион назвал свой результат на выборах в Румынии победой Джорджеску
Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион заявил на брифинге, что своей победой на выборах он обязан политику... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T21:51:00+03:00
2025-05-18T21:52:00+03:00
в мире
румыния
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
джордже симион
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион заявил на брифинге, что своей победой на выборах он обязан политику Кэлину Джеорджеску, чей результат в первом туре предыдущих выборов главы государства был аннулирован. "Это победа человека, который должен был стать президентом Румынии, это победа Кэлина Джеорджеску", - подчеркнул Симион. Политик также призвал всех своих представителей на избирательных участках внимательно следить за подсчетом голосов и отслеживать возможные нарушения. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017711178.html
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в мире, румыния, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025, джордже симион
В мире, Румыния, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025, Джордже Симион
Симион назвал свой результат на выборах в Румынии победой Джорджеску

Симион назвал возможную победу на выборах в Румынии победой Джорджеску

© AP Photo / Andreea AlexandruКандидат в президенты Румынии Джеордже Симион
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион заявил на брифинге, что своей победой на выборах он обязан политику Кэлину Джеорджеску, чей результат в первом туре предыдущих выборов главы государства был аннулирован.
"Это победа человека, который должен был стать президентом Румынии, это победа Кэлина Джеорджеску", - подчеркнул Симион.
Политик также призвал всех своих представителей на избирательных участках внимательно следить за подсчетом голосов и отслеживать возможные нарушения.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Симион заявил о "мертвых душах" в избирательных списках в Румынии
Вчера, 17:45
 
В миреРумынияКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025Джордже Симион
 
 
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