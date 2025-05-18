https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017728171.html

Симион назвал свой результат на выборах в Румынии победой Джорджеску

Симион назвал свой результат на выборах в Румынии победой Джорджеску - РИА Новости, 18.05.2025

Симион назвал свой результат на выборах в Румынии победой Джорджеску

Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион заявил на брифинге, что своей победой на выборах он обязан политику... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T21:51:00+03:00

2025-05-18T21:51:00+03:00

2025-05-18T21:52:00+03:00

в мире

румыния

кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2025

джордже симион

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион заявил на брифинге, что своей победой на выборах он обязан политику Кэлину Джеорджеску, чей результат в первом туре предыдущих выборов главы государства был аннулирован. "Это победа человека, который должен был стать президентом Румынии, это победа Кэлина Джеорджеску", - подчеркнул Симион. Политик также призвал всех своих представителей на избирательных участках внимательно следить за подсчетом голосов и отслеживать возможные нарушения. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017711178.html

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в мире, румыния, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025, джордже симион