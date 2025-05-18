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Кандидат в президенты Румынии заявил, что стране не нужна революция - РИА Новости, 18.05.2025
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21:44 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017727657.html
Кандидат в президенты Румынии заявил, что стране не нужна революция
Кандидат в президенты Румынии заявил, что стране не нужна революция - РИА Новости, 18.05.2025
Кандидат в президенты Румынии заявил, что стране не нужна революция
Кандидат в президенты Румынии, мэр Бухареста Никушор Дан заявил, что стране на сегодняшний день не нужна революция, она нуждается в глубоких переменах и... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T21:44:00+03:00
2025-05-18T21:44:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии, мэр Бухареста Никушор Дан заявил, что стране на сегодняшний день не нужна революция, она нуждается в глубоких переменах и восстановлении. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Результаты exit poll показали, что Дан может набрать более 54% голосов. "Есть сообщество, которое проиграло сегодняшние выборы. Сообщество, которое справедливо возмущено тем, как до сих пор велась политика в Румынии. Оно настолько возмущено, что считает, что решением является революция. Наша обязанность убедить этих людей, что решением является реформа судебной системы и администрации, чтобы Румыния могла двигаться вперед", - заявил Дан после оглашения результатов exit poll. По его словам, пришло время объединиться ради восстановления Румынии. "Выборы — это не выборы политиков, выборы — это выборы сообществ, и на сегодняшних выборах победило сообщество румын, которое хочет глубоких перемен в Румынии, которое хочет функционирования государственных институтов, сообщество, которое хочет снижения коррупции, процветающей экономической среды для румын, сообщество, которое хочет общества диалога, а не ненависти", - добавил Дан. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/zaharova-2017725567.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску
В мире, Румыния, Бухарест, США, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску
Кандидат в президенты Румынии заявил, что стране не нужна революция

Мэр Бухареста Дан: Румынии на сегодняшний день не нужна революция

© AP Photo / Vadim GhirdaНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Никушор Дан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии, мэр Бухареста Никушор Дан заявил, что стране на сегодняшний день не нужна революция, она нуждается в глубоких переменах и восстановлении.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Результаты exit poll показали, что Дан может набрать более 54% голосов.
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"Есть сообщество, которое проиграло сегодняшние выборы. Сообщество, которое справедливо возмущено тем, как до сих пор велась политика в Румынии. Оно настолько возмущено, что считает, что решением является революция. Наша обязанность убедить этих людей, что решением является реформа судебной системы и администрации, чтобы Румыния могла двигаться вперед", - заявил Дан после оглашения результатов exit poll.
По его словам, пришло время объединиться ради восстановления Румынии.
"Выборы — это не выборы политиков, выборы — это выборы сообществ, и на сегодняшних выборах победило сообщество румын, которое хочет глубоких перемен в Румынии, которое хочет функционирования государственных институтов, сообщество, которое хочет снижения коррупции, процветающей экономической среды для румын, сообщество, которое хочет общества диалога, а не ненависти", - добавил Дан.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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В миреРумынияБухарестСШАНикушор ДанКэлин Джеорджеску
 
 
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