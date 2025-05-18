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Явка на президентских выборах в Румынии превысила 64 процента
Явка на президентских выборах в Румынии превысила 64 процента - РИА Новости, 18.05.2025
Явка на президентских выборах в Румынии превысила 64 процента
Более 11,6 миллиона граждан Румынии приняли участие в голосовании на президентских выборах, что составляет 64,7% от общего числа избирателей, свидетельствуют... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T21:28:00+03:00
2025-05-18T21:28:00+03:00
2025-05-18T21:28:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Более 11,6 миллиона граждан Румынии приняли участие в голосовании на президентских выборах, что составляет 64,7% от общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центрального избирательного бюро (ЦИБ) страны. Согласно опубликованной информации, на момент закрытия избирательных участков в общей сложности проголосовал 11 639 301 избиратель. В воскресенье в Румынии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали лидер партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион, набравший в первом туре 41% голосов, и мэр Бухареста Никушор Дан с результатом 21%. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Избирательные участки внутри страны закрылись в 21.00 по местному времени.
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в мире, румыния, бухарест, молдавия, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, Молдавия, Никушор Дан, Президентские выборы в Румынии — 2025
Явка на президентских выборах в Румынии превысила 64 процента
ЦИБ: более 11,6 млн граждан Румынии проголосовали на президентских выборах