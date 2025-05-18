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Симион объявил о победе на выборах президента Румынии - РИА Новости, 18.05.2025
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21:22 18.05.2025 (обновлено: 21:38 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017726155.html
Симион объявил о победе на выборах президента Румынии
Симион объявил о победе на выборах президента Румынии - РИА Новости, 18.05.2025
Симион объявил о победе на выборах президента Румынии
Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион объявил о своей победе на выборах, несмотря на то что опубликованные... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T21:22:00+03:00
2025-05-18T21:38:00+03:00
румыния
в мире
бухарест
никушор дан
президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион объявил о своей победе на выборах, несмотря на то что опубликованные exit poll показали его поражение, соответствующее заявление политик сделал на брифинге перед штабом партии."Мы - явные победители этих выборов. Мы заявляем о победе от имени румынского народа", - сказал Симион в ходе своего первого выступления после закрытия избирательных участков.Политик подчеркнул, что, по его оценкам, он опередил конкурента примерно на 400 тысяч голосов."По нашим оценкам, мы получили на более чем 400 тысяч голосов больше, чем наш конкурент, но это не моя победа. Это победа румынского народа", - добавил Симион.Ранее сообщалось, что, по результатам exit poll, на выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, который может набрать более 54% голосов, обходя Симиона.Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017726615.html
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румыния, в мире, бухарест, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025
Румыния, В мире, Бухарест, Никушор Дан, Президентские выборы в Румынии — 2025
Симион объявил о победе на выборах президента Румынии

Симион объявил о победе на выборах президента Румынии, несмотря на опросы

© AP Photo / Andreea AlexandruДжеордже Симион
Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Джеордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион объявил о своей победе на выборах, несмотря на то что опубликованные exit poll показали его поражение, соответствующее заявление политик сделал на брифинге перед штабом партии.
"Мы - явные победители этих выборов. Мы заявляем о победе от имени румынского народа", - сказал Симион в ходе своего первого выступления после закрытия избирательных участков.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Явка на президентских выборах в Румынии превысила 64 процента
Вчера, 21:28
Политик подчеркнул, что, по его оценкам, он опередил конкурента примерно на 400 тысяч голосов.
"По нашим оценкам, мы получили на более чем 400 тысяч голосов больше, чем наш конкурент, но это не моя победа. Это победа румынского народа", - добавил Симион.
Ранее сообщалось, что, по результатам exit poll, на выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, который может набрать более 54% голосов, обходя Симиона.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Симион заявил о "мертвых душах" в избирательных списках в Румынии
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РумынияВ миреБухарестНикушор ДанПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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