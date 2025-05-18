https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017726155.html

Симион объявил о победе на выборах президента Румынии

Симион объявил о победе на выборах президента Румынии - РИА Новости, 18.05.2025

Симион объявил о победе на выборах президента Румынии

Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион объявил о своей победе на выборах, несмотря на то что опубликованные... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T21:22:00+03:00

2025-05-18T21:22:00+03:00

2025-05-18T21:38:00+03:00

румыния

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никушор дан

президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии от партии "Альянс за единство румын" (AUR) Джеордже Симион объявил о своей победе на выборах, несмотря на то что опубликованные exit poll показали его поражение, соответствующее заявление политик сделал на брифинге перед штабом партии."Мы - явные победители этих выборов. Мы заявляем о победе от имени румынского народа", - сказал Симион в ходе своего первого выступления после закрытия избирательных участков.Политик подчеркнул, что, по его оценкам, он опередил конкурента примерно на 400 тысяч голосов."По нашим оценкам, мы получили на более чем 400 тысяч голосов больше, чем наш конкурент, но это не моя победа. Это победа румынского народа", - добавил Симион.Ранее сообщалось, что, по результатам exit poll, на выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, который может набрать более 54% голосов, обходя Симиона.Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017726615.html

https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017711178.html

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румыния, в мире, бухарест, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025