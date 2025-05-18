Оппозиционер Симион лидирует во втором туре выборов президента Румынии
© AP Photo / Andreea AlexandruКандидат в президенты Румынии Джордже Симион
© AP Photo / Andreea Alexandru
Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 50,48% голосов, сообщил ЦИК страны после обработки 35% бюллетеней.
За ним следует мэр Бухареста Никушор Дан с 49,52% голосов.
По законодательству победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей.
Сам Симион уже объявил о победе, отметив, что обязан ей Кэлину Джорджеску. Он также призвал своих представителей на избирательных участках внимательно следить за подсчетом результатов и отслеживать возможные нарушения.
В воскресенье в республике прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, где Симион и Дан набрали 41% и 21% голосов соответственно.
Не в первый раз
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.
Процедура выборов президента Румынии
4 мая, 00:25