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Мэр Бухареста лидирует на выборах президента Румынии, показали экзит-поллы - РИА Новости, 19.05.2025
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21:04 18.05.2025 (обновлено: 10:44 19.05.2025)
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017724663.html
Мэр Бухареста лидирует на выборах президента Румынии, показали экзит-поллы
Мэр Бухареста лидирует на выборах президента Румынии, показали экзит-поллы - РИА Новости, 19.05.2025
Мэр Бухареста лидирует на выборах президента Румынии, показали экзит-поллы
Результаты exit poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, который может набрать более 54% голосов, обходя... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-18T21:04:00+03:00
2025-05-19T10:44:00+03:00
в мире
бухарест
румыния
никушор дан
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Результаты exit poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, который может набрать более 54% голосов, обходя лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона, передает телеканал Digi 24.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%)."Exit-poll компании Avangarde показывает, что во втором туре выборов президента Румынии Дан получает 54,9%, Симион - 45,1%. Exit-poll компании CURS показал, что Дан набирает 54,1% голосов, Симион - 45,9%", - передает результаты опросов телеканал.При этом оба результата не учитывают голоса представителей диаспоры, которые могут оказать большое влияние на исход выборов.Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки.Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017723448.html
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017716893.html
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в мире, бухарест, румыния, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Бухарест, Румыния, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Мэр Бухареста лидирует на выборах президента Румынии, показали экзит-поллы

Мэр Бухареста Дан лидирует на выборах президента Румынии с 54,9%

© AP Photo / Vadim GhirdaНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Никушор Дан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Результаты exit poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует мэр Бухареста Никушор Дан, который может набрать более 54% голосов, обходя лидера оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона, передает телеканал Digi 24.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
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"Exit-poll компании Avangarde показывает, что во втором туре выборов президента Румынии Дан получает 54,9%, Симион - 45,1%. Exit-poll компании CURS показал, что Дан набирает 54,1% голосов, Симион - 45,9%", - передает результаты опросов телеканал.
При этом оба результата не учитывают голоса представителей диаспоры, которые могут оказать большое влияние на исход выборов.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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В миреБухарестРумынияНикушор ДанКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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