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На выборах в Румынии зафиксировали 140 возможных нарушений - РИА Новости, 18.05.2025
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19:02 18.05.2025 (обновлено: 19:54 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017716893.html
На выборах в Румынии зафиксировали 140 возможных нарушений
На выборах в Румынии зафиксировали 140 возможных нарушений - РИА Новости, 18.05.2025
На выборах в Румынии зафиксировали 140 возможных нарушений
Министерство внутренних дел Румынии зарегистрировало 140 сообщений о возможных нарушениях во время голосования на президентских выборах, сообщила официальный... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T19:02:00+03:00
2025-05-18T19:54:00+03:00
в мире
румыния
никушор дан
джордже симион
президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел Румынии зарегистрировало 140 сообщений о возможных нарушениях во время голосования на президентских выборах, сообщила официальный представитель ведомства, комиссар Моника Дажбог, чье выступление транслировалось на странице МВД страны в Facebook*."Всего к 17:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) было получено 140 сообщений о возможных избирательных инцидентах, из которых 43 не подтвердились, десять находятся в процессе расследования, а семь были переданы для рассмотрения в Центральное избирательное бюро и Постоянный избирательный орган", — заявила она.Как уточнила Дажбог, около 30 жалоб связаны с фото- или видеосъемкой избирательных бюллетеней, что запрещено местным законодательством. Еще около 20 обращений касались продолжения предвыборной агитации в день выборов.Сообщения о нарушениях поступили на фоне высокой явки избирателей. По данным на 17:00, в Румынии проголосовали более 7,8 миллиона человек, что на 1,5 миллиона больше, чем было в первом туре в этот же промежуток времени. В диаспоре в выборах приняли участие 1,38 миллиона граждан республики. Особенно высокая активность отмечается в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло почти 140 тысяч, что вдвое больше показателей предыдущего тура. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион — 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан — 21%.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, румыния, никушор дан, джордже симион, президентские выборы в румынии — 2025, молдавия
В мире, Румыния, Никушор Дан, Джордже Симион, Президентские выборы в Румынии — 2025, Молдавия
На выборах в Румынии зафиксировали 140 возможных нарушений

МВД Румынии зафиксировало 140 возможных нарушений на президентских выборах

© AP Photo / Andreea AlexandruЖенщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел Румынии зарегистрировало 140 сообщений о возможных нарушениях во время голосования на президентских выборах, сообщила официальный представитель ведомства, комиссар Моника Дажбог, чье выступление транслировалось на странице МВД страны в Facebook*.
"Всего к 17:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) было получено 140 сообщений о возможных избирательных инцидентах, из которых 43 не подтвердились, десять находятся в процессе расследования, а семь были переданы для рассмотрения в Центральное избирательное бюро и Постоянный избирательный орган", — заявила она.
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Как уточнила Дажбог, около 30 жалоб связаны с фото- или видеосъемкой избирательных бюллетеней, что запрещено местным законодательством. Еще около 20 обращений касались продолжения предвыборной агитации в день выборов.
Сообщения о нарушениях поступили на фоне высокой явки избирателей. По данным на 17:00, в Румынии проголосовали более 7,8 миллиона человек, что на 1,5 миллиона больше, чем было в первом туре в этот же промежуток времени.
В диаспоре в выборах приняли участие 1,38 миллиона граждан республики. Особенно высокая активность отмечается в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло почти 140 тысяч, что вдвое больше показателей предыдущего тура.
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В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион — 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан — 21%.

По законодательству победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Участки закроются в 21:00.

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Не в первый раз

В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреРумынияНикушор ДанДжордже СимионПрезидентские выборы в Румынии — 2025Молдавия
 
 
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