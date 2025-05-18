https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017711178.html

Симион заявил о "мертвых душах" в избирательных списках в Румынии

Симион заявил о "мертвых душах" в избирательных списках в Румынии - РИА Новости, 18.05.2025

Симион заявил о "мертвых душах" в избирательных списках в Румынии

Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион заявил на брифинге в Бухаресте о наличии 1,7 миллиона умерших граждан в списках избирателей и сообщил о... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T17:45:00+03:00

2025-05-18T17:45:00+03:00

2025-05-18T17:45:00+03:00

в мире

румыния

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молдавия

никушор дан

кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион заявил на брифинге в Бухаресте о наличии 1,7 миллиона умерших граждан в списках избирателей и сообщил о централизованных подвозах избирателей из Молдавии. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%. "Сегодня, помимо призыва ко всем выйти и отпраздновать демократию своим голосованием, мы сосредоточимся на предотвращении фальсификаций. В избирательных списках числятся 1,7 миллиона умерших граждан. В первом туре у нас не было случаев, когда умершие люди внезапно воскресали и голосовали. Надеемся, что этого не произойдет и сейчас", — сказал политик, его выступление транслировалось в режиме онлайн в соцсети Facebook*. Симион сообщил о создании экстренной линии в WhatsApp, где румынские граждане могут проверить, не "проголосовали" ли их умершие родственники или друзья. "Мы можем проверить это с помощью Избирательного бюро. Номер +40752537382 — это "зеленая линия" для каждого румынского гражданина, который хочет проверить, проходят ли эти выборы честно и свободно", — добавил он. Инициатива оппозиции связана с давней проблемой актуализации избирательных списков в Румынии. По словам Симиона, в списках избирателей числятся около 18 миллионов человек, что вызывает вопросы, учитывая значительное сокращение населения страны из-за трудовой миграции в последние десятилетия. Касательно "избирательных каруселей" кандидат в президенты отметил, что его партия AUR получила информацию о подвозе избирателей из Молдавии, обладающих гражданством Румынии. По его словам, партия обратилась в связи с этим в Центральное избирательное бюро, МИД и МВД Румынии с просьбой принять меры. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html

https://ria.ru/20250518/durov-2017703495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, бухарест, молдавия, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025