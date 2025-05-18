Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах президента Румынии достигла 50 процентов - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017709862.html
Явка на выборах президента Румынии достигла 50 процентов
Явка на выборах президента Румынии достигла 50 процентов - РИА Новости, 18.05.2025
Явка на выборах президента Румынии достигла 50 процентов
Общая явка на втором, решающем туре президентских выборов в Румынии к 17.00 (совпадает с мск) составила 50%, отмечается в сообщении центрального избирательного... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:37:00+03:00
2025-05-18T17:37:00+03:00
румыния
бухарест
сша
никушор дан
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017705486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d317459a5aa3733ee795dc5fd7ffdf31.jpg
КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Общая явка на втором, решающем туре президентских выборов в Румынии к 17.00 (совпадает с мск) составила 50%, отмечается в сообщении центрального избирательного бюро. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%. "Голосование во втором туре демонстрирует активность избирателей. На территории страны собрано 7,8 миллиона голосов, что на 1,5 миллиона больше, чем было в то же время в первом туре. В диаспоре зарегистрировано 1,38 миллиона голосов. В общей сложности на 17.00 насчитывается 9,24 миллиона проголосовавших в стране и за рубежом. Явка составила к этому часу 50%. Она выше, чем в первом туре. На данный момент рост явки составляет более 24% в Румынии и более 73% среди диаспоры", - отметили в избиркоме. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21.00. Румынские оппозиционеры просят иностранные организации воздержаться от вмешательства в процесс выборов президента страны. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017701285.html
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017693833.html
румыния
бухарест
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017705486_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_25bb2114344ec8ba8b4f1ddfdc9c4f51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025, в мире
Румыния, Бухарест, США, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025, В мире
Явка на выборах президента Румынии достигла 50 процентов

ЦИК Румынии: явка на выборах президента страны к 17.00 составила 50%

© AP Photo / Andreea AlexandruЖенщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Общая явка на втором, решающем туре президентских выборов в Румынии к 17.00 (совпадает с мск) составила 50%, отмечается в сообщении центрального избирательного бюро.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%.
Голосование на избирательном участке в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
ЦИБ Румынии назвал наиболее активную группу избирателей
Вчера, 16:33
"Голосование во втором туре демонстрирует активность избирателей. На территории страны собрано 7,8 миллиона голосов, что на 1,5 миллиона больше, чем было в то же время в первом туре. В диаспоре зарегистрировано 1,38 миллиона голосов. В общей сложности на 17.00 насчитывается 9,24 миллиона проголосовавших в стране и за рубежом. Явка составила к этому часу 50%. Она выше, чем в первом туре. На данный момент рост явки составляет более 24% в Румынии и более 73% среди диаспоры", - отметили в избиркоме.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21.00.
Румынские оппозиционеры просят иностранные организации воздержаться от вмешательства в процесс выборов президента страны.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
МВД Румынии заявило о попытках дезинформации избирателей
Вчера, 15:35
 
РумынияБухарестСШАНикушор ДанКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала