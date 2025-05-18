Явка на выборах президента Румынии достигла 50 процентов
ЦИК Румынии: явка на выборах президента страны к 17.00 составила 50%
© AP Photo / Andreea AlexandruЖенщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Andreea Alexandru
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Общая явка на втором, решающем туре президентских выборов в Румынии к 17.00 (совпадает с мск) составила 50%, отмечается в сообщении центрального избирательного бюро.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%.
"Голосование во втором туре демонстрирует активность избирателей. На территории страны собрано 7,8 миллиона голосов, что на 1,5 миллиона больше, чем было в то же время в первом туре. В диаспоре зарегистрировано 1,38 миллиона голосов. В общей сложности на 17.00 насчитывается 9,24 миллиона проголосовавших в стране и за рубежом. Явка составила к этому часу 50%. Она выше, чем в первом туре. На данный момент рост явки составляет более 24% в Румынии и более 73% среди диаспоры", - отметили в избиркоме.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21.00.
Румынские оппозиционеры просят иностранные организации воздержаться от вмешательства в процесс выборов президента страны.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.