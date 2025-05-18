https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017701285.html

ЦИБ Румынии назвал наиболее активную группу избирателей

ЦИБ Румынии назвал наиболее активную группу избирателей - РИА Новости, 18.05.2025

ЦИБ Румынии назвал наиболее активную группу избирателей

Избиратели в возрасте от 45 до 64 лет составляют наиболее активную группу на выборах президента в Румынии, свидетельствуют данные Центрального избирательного... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T16:33:00+03:00

2025-05-18T16:33:00+03:00

2025-05-18T16:33:00+03:00

в мире

румыния

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никушор дан

кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Избиратели в возрасте от 45 до 64 лет составляют наиболее активную группу на выборах президента в Румынии, свидетельствуют данные Центрального избирательного бюро (ЦИБ). В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Распределение избирателей по возрастным группам показывает значительный перевес в пользу граждан среднего и пожилого возраста: избиратели 45-64 лет составили 40,45%, а граждане старше 65 лет - 29,90% от общего числа проголосовавших. На выборах также отмечается небольшой перевес женщин - 50,91% от общего числа проголосовавших против 49,09% мужчин. Возрастные группы 25-34 года и 35-44 года составили 9,20% и 15,18% соответственно. По данным (ЦИБ), к 16.00 (совпадает с мск) явка избирателей превысила 44%. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения в подавлении румынскими властями оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017693833.html

https://ria.ru/20250518/perevorot-2017645446.html

румыния

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сша

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в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025