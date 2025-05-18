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ЦИБ Румынии назвал наиболее активную группу избирателей - РИА Новости, 18.05.2025
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16:33 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017701285.html
ЦИБ Румынии назвал наиболее активную группу избирателей
ЦИБ Румынии назвал наиболее активную группу избирателей - РИА Новости, 18.05.2025
ЦИБ Румынии назвал наиболее активную группу избирателей
Избиратели в возрасте от 45 до 64 лет составляют наиболее активную группу на выборах президента в Румынии, свидетельствуют данные Центрального избирательного... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:33:00+03:00
2025-05-18T16:33:00+03:00
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кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Избиратели в возрасте от 45 до 64 лет составляют наиболее активную группу на выборах президента в Румынии, свидетельствуют данные Центрального избирательного бюро (ЦИБ). В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Распределение избирателей по возрастным группам показывает значительный перевес в пользу граждан среднего и пожилого возраста: избиратели 45-64 лет составили 40,45%, а граждане старше 65 лет - 29,90% от общего числа проголосовавших. На выборах также отмечается небольшой перевес женщин - 50,91% от общего числа проголосовавших против 49,09% мужчин. Возрастные группы 25-34 года и 35-44 года составили 9,20% и 15,18% соответственно. По данным (ЦИБ), к 16.00 (совпадает с мск) явка избирателей превысила 44%. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения в подавлении румынскими властями оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017693833.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, США, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
ЦИБ Румынии назвал наиболее активную группу избирателей

ЦИБ Румынии: избиратели от 45 до 64 лет составляют наиболее активную группу

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке в Румынии
Голосование на избирательном участке в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Избиратели в возрасте от 45 до 64 лет составляют наиболее активную группу на выборах президента в Румынии, свидетельствуют данные Центрального избирательного бюро (ЦИБ).
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
МВД Румынии заявило о попытках дезинформации избирателей
Вчера, 15:35
Распределение избирателей по возрастным группам показывает значительный перевес в пользу граждан среднего и пожилого возраста: избиратели 45-64 лет составили 40,45%, а граждане старше 65 лет - 29,90% от общего числа проголосовавших. На выборах также отмечается небольшой перевес женщин - 50,91% от общего числа проголосовавших против 49,09% мужчин. Возрастные группы 25-34 года и 35-44 года составили 9,20% и 15,18% соответственно.
По данным (ЦИБ), к 16.00 (совпадает с мск) явка избирателей превысила 44%.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения в подавлении румынскими властями оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Полицейские во время акции протеста у ЦИК Румынии после недопуска Кэлина Джорджеску к выборам - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
СМИ сообщили о подготовке переворота в Румынии соратником Джорджеску
Вчера, 06:01
 
В миреРумынияБухарестСШАНикушор ДанКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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