Явка на втором туре президентских выборов в Румынии превысила 25 процентов
Явка на втором туре президентских выборов в Румынии к 12:00 превысила 25%
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидентские выборы в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президентские выборы в Румынии
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Общая явка на втором, решающем, туре президентских выборов в Румынии к 12.00 (совпадает с мск) превысила 25%, отмечается в сообщении центрального избирательного бюро.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%.
Процедура выборов президента Румынии
4 мая, 00:25
"Голосование во втором туре демонстрирует активность избирателей. К 12.00 4,6 миллиона граждан уже проголосовали, включая рекордные 840 тысяч избирателей в диаспоре. Это более 25% проголосовавших", - отметили в избиркоме.
В первом туре явка избирателей к 12:00 составила 16,75%.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21.00.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.