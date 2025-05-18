https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017673802.html

Явка на втором туре президентских выборов в Румынии превысила 25 процентов

Явка на втором туре президентских выборов в Румынии превысила 25 процентов - РИА Новости, 18.05.2025

Явка на втором туре президентских выборов в Румынии превысила 25 процентов

Общая явка на втором, решающем, туре президентских выборов в Румынии к 12.00 (совпадает с мск) превысила 25%, отмечается в сообщении центрального избирательного РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:56:00+03:00

2025-05-18T12:56:00+03:00

2025-05-18T12:56:00+03:00

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кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Общая явка на втором, решающем, туре президентских выборов в Румынии к 12.00 (совпадает с мск) превысила 25%, отмечается в сообщении центрального избирательного бюро. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%. "Голосование во втором туре демонстрирует активность избирателей. К 12.00 4,6 миллиона граждан уже проголосовали, включая рекордные 840 тысяч избирателей в диаспоре. Это более 25% проголосовавших", - отметили в избиркоме. В первом туре явка избирателей к 12:00 составила 16,75%. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21.00. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html

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Ольга Фомченкова

в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025