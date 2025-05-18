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Явка на втором туре президентских выборов в Румынии превысила 25 процентов - РИА Новости, 18.05.2025
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12:56 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017673802.html
Явка на втором туре президентских выборов в Румынии превысила 25 процентов
Явка на втором туре президентских выборов в Румынии превысила 25 процентов - РИА Новости, 18.05.2025
Явка на втором туре президентских выборов в Румынии превысила 25 процентов
Общая явка на втором, решающем, туре президентских выборов в Румынии к 12.00 (совпадает с мск) превысила 25%, отмечается в сообщении центрального избирательного РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:56:00+03:00
2025-05-18T12:56:00+03:00
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никушор дан
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Общая явка на втором, решающем, туре президентских выборов в Румынии к 12.00 (совпадает с мск) превысила 25%, отмечается в сообщении центрального избирательного бюро. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%. "Голосование во втором туре демонстрирует активность избирателей. К 12.00 4,6 миллиона граждан уже проголосовали, включая рекордные 840 тысяч избирателей в диаспоре. Это более 25% проголосовавших", - отметили в избиркоме. В первом туре явка избирателей к 12:00 составила 16,75%. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21.00. Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, США, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
Явка на втором туре президентских выборов в Румынии превысила 25 процентов

Явка на втором туре президентских выборов в Румынии к 12:00 превысила 25%

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидентские выборы в Румынии
Президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президентские выборы в Румынии
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Общая явка на втором, решающем, туре президентских выборов в Румынии к 12.00 (совпадает с мск) превысила 25%, отмечается в сообщении центрального избирательного бюро.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%.
Женщина голосует во время второго тура президентских выборов в Румынии, 2019 год - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Процедура выборов президента Румынии
4 мая, 00:25
"Голосование во втором туре демонстрирует активность избирателей. К 12.00 4,6 миллиона граждан уже проголосовали, включая рекордные 840 тысяч избирателей в диаспоре. Это более 25% проголосовавших", - отметили в избиркоме.
В первом туре явка избирателей к 12:00 составила 16,75%.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21.00.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Лидер партии Альянс за объединение румын (AUR) Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Политический путь Симиона: от "ультрас" до кандидата в президенты Румынии
5 мая, 14:46
 
В миреРумынияБухарестСШАНикушор ДанКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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