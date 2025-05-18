https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017647082.html
В Румынии проходит второй тур выборов президента
В Румынии проходит второй тур выборов президента - РИА Новости, 18.05.2025
В Румынии проходит второй тур выборов президента
В Румынии проходит второй тур выборов президента, голосование стартовало во всех населенных пунктах страны. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T07:04:00+03:00
2025-05-18T07:04:00+03:00
2025-05-18T09:08:00+03:00
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президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. В Румынии проходит второй тур выборов президента, голосование стартовало во всех населенных пунктах страны.В 07:00 (совпадает с мск) открылись почти 19 тысяч избирательных участков. Граждане Румынии, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд с 16 мая.По законодательству победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Участки закроются в 21:00.Первый тур состоялся четвертого мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион — 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан — 21%.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.
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в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, США, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
В Румынии проходит второй тур выборов президента
В Румынии в воскресение проходит второй тур выборов президента
КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. В Румынии проходит второй тур выборов президента, голосование стартовало во всех населенных пунктах страны.
В 07:00 (совпадает с мск) открылись почти 19 тысяч избирательных участков. Граждане Румынии
, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд с 16 мая.
По законодательству победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Участки закроются в 21:00.
Первый тур состоялся четвертого мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион — 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан — 21%.
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.