https://ria.ru/20250518/rumynija-2017656446.html

В Румынии кандидата в президенты вывели с избирательного участка

В Румынии кандидата в президенты вывели с избирательного участка - РИА Новости, 18.05.2025

В Румынии кандидата в президенты вывели с избирательного участка

Полиция вывела кандидата в президенты Румынии, лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона и фаворита отмененных в... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T09:36:00+03:00

2025-05-18T09:36:00+03:00

2025-05-18T10:32:00+03:00

в мире

румыния

бухарест

кэлин джеорджеску

никушор дан

президентские выборы в румынии — 2025

джордже симион

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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Полиция вывела кандидата в президенты Румынии, лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона и фаворита отмененных в прошлом году выборов Кэлина Джорджеску с избирательного участка в Могошоая (пригород Бухареста).Политики после голосования пытались выступить с заявлениями для прессы, но полицейские потребовали покинуть помещение."Это нехорошо, то, что вы сейчас сделали", — обратился Симион к сотруднику правоохранительных органов, инцидент транслировался на его странице в Facebook*.Один из силовиков сообщил политикам, что публичные высказывания в зоне голосования запрещены, после чего они были вынуждены переместиться в коридор школы, где организовали избирательный участок.После выхода из помещения Джорджеску заявил журналистам, что голосовал "за христианскую Румынию" и "за семейные ценности".В воскресенье в стране проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся четвертого мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион — 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан — 21%.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, бухарест, кэлин джеорджеску, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025, джордже симион