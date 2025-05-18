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В Румынии кандидата в президенты вывели с избирательного участка - РИА Новости, 18.05.2025
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09:36 18.05.2025 (обновлено: 10:32 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/rumynija-2017656446.html
В Румынии кандидата в президенты вывели с избирательного участка
В Румынии кандидата в президенты вывели с избирательного участка - РИА Новости, 18.05.2025
В Румынии кандидата в президенты вывели с избирательного участка
Полиция вывела кандидата в президенты Румынии, лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона и фаворита отмененных в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T09:36:00+03:00
2025-05-18T10:32:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
кэлин джеорджеску
никушор дан
президентские выборы в румынии — 2025
джордже симион
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Полиция вывела кандидата в президенты Румынии, лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона и фаворита отмененных в прошлом году выборов Кэлина Джорджеску с избирательного участка в Могошоая (пригород Бухареста).Политики после голосования пытались выступить с заявлениями для прессы, но полицейские потребовали покинуть помещение."Это нехорошо, то, что вы сейчас сделали", — обратился Симион к сотруднику правоохранительных органов, инцидент транслировался на его странице в Facebook*.Один из силовиков сообщил политикам, что публичные высказывания в зоне голосования запрещены, после чего они были вынуждены переместиться в коридор школы, где организовали избирательный участок.После выхода из помещения Джорджеску заявил журналистам, что голосовал "за христианскую Румынию" и "за семейные ценности".В воскресенье в стране проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся четвертого мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион — 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан — 21%.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015069844.html
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в мире, румыния, бухарест, кэлин джеорджеску, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025, джордже симион
В мире, Румыния, Бухарест, Кэлин Джеорджеску, Никушор Дан, Президентские выборы в Румынии — 2025, Джордже Симион
В Румынии кандидата в президенты вывели с избирательного участка

Полиция вывела кандидата в президенты Румынии Симиона с избирательного участка

© AP Photo / Vadim GhirdaКандидат в президенты Джордже Симион покидает избирательный участок после голосования во втором туре повторных президентских выборов в Могошоае
Кандидат в президенты Джордже Симион покидает избирательный участок после голосования во втором туре повторных президентских выборов в Могошоае - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кандидат в президенты Джордже Симион покидает избирательный участок после голосования во втором туре повторных президентских выборов в Могошоае
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Полиция вывела кандидата в президенты Румынии, лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона и фаворита отмененных в прошлом году выборов Кэлина Джорджеску с избирательного участка в Могошоая (пригород Бухареста).
Политики после голосования пытались выступить с заявлениями для прессы, но полицейские потребовали покинуть помещение.
© Getty Images / Andrei PungovschiКандидат в президенты Румынии Джордже Симион на избирательном участке в Могошоае
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион на избирательном участке в Могошоае во время повторных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Getty Images / Andrei Pungovschi
Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион на избирательном участке в Могошоае
"Это нехорошо, то, что вы сейчас сделали", — обратился Симион к сотруднику правоохранительных органов, инцидент транслировался на его странице в Facebook*.
Один из силовиков сообщил политикам, что публичные высказывания в зоне голосования запрещены, после чего они были вынуждены переместиться в коридор школы, где организовали избирательный участок.
Лидер партии Альянс за объединение румын (AUR) Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Политический путь Симиона: от "ультрас" до кандидата в президенты Румынии
5 мая, 14:46
После выхода из помещения Джорджеску заявил журналистам, что голосовал "за христианскую Румынию" и "за семейные ценности".
В воскресенье в стране проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся четвертого мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион — 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан — 21%.

По законодательству победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Участки закроются в 21:00.

Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Симион обвинил мэра Бухареста в попытке сфальсифицировать выборы в Румынии
15 мая, 15:36

Не в первый раз

В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Женщина голосует во время второго тура президентских выборов в Румынии, 2019 год - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Процедура выборов президента Румынии
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В миреРумынияБухарестКэлин ДжеорджескуНикушор ДанПрезидентские выборы в Румынии — 2025Джордже Симион
 
 
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