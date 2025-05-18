https://ria.ru/20250518/rubio-2017636757.html

Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций

Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций - РИА Новости, 18.05.2025

Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью CBS, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T01:14:00+03:00

2025-05-18T01:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью CBS, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США. Глава МИД РФ Сергей Лавров и Рубио в субботу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную проблематику. "Мы уже почти два месяца неоднократно предупреждали русских, что это произойдет, если не будет достигнуто никакого прогресса", - заявил Рубио в интервью телеканалу CBS. Он отметил, что ранее конгрессмены в ответ на просьбу администрации президента США Дональда Трампа дали время, чтобы в переговорах с РФ был достигнут прогресс касательно урегулирования на Украине. Сейчас у законопроекта уже 77 сторонников в сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, добавил Рубио. При этом Трамп ранее допустил, что подпишет данный законопроект в случае его принятия. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250518/rubio-2017635114.html

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