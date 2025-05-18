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Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций - РИА Новости, 18.05.2025
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01:14 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/rubio-2017636757.html
Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций
Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций - РИА Новости, 18.05.2025
Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью CBS, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T01:14:00+03:00
2025-05-18T01:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью CBS, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США. Глава МИД РФ Сергей Лавров и Рубио в субботу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную проблематику. "Мы уже почти два месяца неоднократно предупреждали русских, что это произойдет, если не будет достигнуто никакого прогресса", - заявил Рубио в интервью телеканалу CBS. Он отметил, что ранее конгрессмены в ответ на просьбу администрации президента США Дональда Трампа дали время, чтобы в переговорах с РФ был достигнут прогресс касательно урегулирования на Украине. Сейчас у законопроекта уже 77 сторонников в сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, добавил Рубио. При этом Трамп ранее допустил, что подпишет данный законопроект в случае его принятия. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250518/rubio-2017635114.html
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в мире, россия, сша, украина, марко рубио, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций

Рубио: США донесли до России вероятность введения новых санкций

© AP Photo / Jacquelyn MartinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью CBS, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и Рубио в субботу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную проблематику.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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00:38
"Мы уже почти два месяца неоднократно предупреждали русских, что это произойдет, если не будет достигнуто никакого прогресса", - заявил Рубио в интервью телеканалу CBS.
Он отметил, что ранее конгрессмены в ответ на просьбу администрации президента США Дональда Трампа дали время, чтобы в переговорах с РФ был достигнут прогресс касательно урегулирования на Украине.
Сейчас у законопроекта уже 77 сторонников в сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, добавил Рубио.
При этом Трамп ранее допустил, что подпишет данный законопроект в случае его принятия.
Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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В миреРоссияСШАУкраинаМарко РубиоДональд ТрампСергей Лавров
 
 
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