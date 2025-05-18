https://ria.ru/20250518/rubio-2017635114.html

Рубио заявил, что Россия готовит список требований для прекращения огня

Рубио заявил, что Россия готовит список требований для прекращения огня - РИА Новости, 18.05.2025

Рубио заявил, что Россия готовит список требований для прекращения огня

Москва готовит список "требований для прекращения огня" на Украине, заявил в интервью CBS после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь США... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T00:38:00+03:00

2025-05-18T00:38:00+03:00

2025-05-18T01:05:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Москва готовит список "требований для прекращения огня" на Украине, заявил в интервью CBS после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио."Он (Лавров — Прим. ред.) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам", — сказал Рубио.Он добавил, что в то же время Киев будет работать над своим списком требований для прекращения огня на Украине.Говоря о прошедших переговорах Москвы и Киева в Стамбуле, госсекретарь США назвал их "не пустой тратой времени"."Например, 1000 заключенных собираются обменять, и это с гуманитарной точки зрения очень позитивно", — сказал он.

https://ria.ru/20250517/rubio-2017628242.html

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россия, украина, в мире, сша, марко рубио, сергей лавров