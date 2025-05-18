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ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 18.05.2025 (обновлено: 09:31 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/pvo--2017655456.html
ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью
ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью - РИА Новости, 18.05.2025
ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью
Российские военные сбили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T09:17:00+03:00
2025-05-18T09:31:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные сбили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."С 7:15 до 8:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.По данным ведомства, ночью бойцы ликвидировали еще четыре БПЛА противника в регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью

МО РФ: ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные сбили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
"С 7:15 до 8:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.
По данным ведомства, ночью бойцы ликвидировали еще четыре БПЛА противника в регионе.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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