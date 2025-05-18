https://ria.ru/20250518/pvo--2017655456.html

ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью

ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью - РИА Новости, 18.05.2025

ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью

Российские военные сбили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T09:17:00+03:00

2025-05-18T09:17:00+03:00

2025-05-18T09:31:00+03:00

безопасность

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные сбили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."С 7:15 до 8:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.По данным ведомства, ночью бойцы ликвидировали еще четыре БПЛА противника в регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины