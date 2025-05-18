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ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью
ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью - РИА Новости, 18.05.2025
ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью
Российские военные сбили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T09:17:00+03:00
2025-05-18T09:17:00+03:00
2025-05-18T09:31:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
белгородская область
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные сбили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."С 7:15 до 8:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.По данным ведомства, ночью бойцы ликвидировали еще четыре БПЛА противника в регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Белгородской областью