https://ria.ru/20250518/putin-2017668053.html
Россия уважает национальные интересы США, заявил Путин
Россия уважает национальные интересы США, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2025
Россия уважает национальные интересы США, заявил Путин
Россия с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же, заявил президент РФ... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T11:30:00+03:00
2025-05-18T11:30:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же, заявил президент РФ Владимир Путин."У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом", - сказал Путин в ответ на вопрос, просматриваются ли точки соприкосновения с США.Об этом президент заявил в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист России 1 Павел Зарубин в воскресенье.
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россия, сша, в мире, владимир путин, павел зарубин
Россия, США, В мире, Владимир Путин, Павел Зарубин
Россия уважает национальные интересы США, заявил Путин
Путин: Россия с уважением относится к национальным интересам США