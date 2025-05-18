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Россия уважает национальные интересы США, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2025
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11:30 18.05.2025 (обновлено: 11:38 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/putin-2017668053.html
Россия уважает национальные интересы США, заявил Путин
Россия уважает национальные интересы США, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2025
Россия уважает национальные интересы США, заявил Путин
Россия с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же, заявил президент РФ... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T11:30:00+03:00
2025-05-18T11:38:00+03:00
россия
сша
в мире
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же, заявил президент РФ Владимир Путин."У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом", - сказал Путин в ответ на вопрос, просматриваются ли точки соприкосновения с США.Об этом президент заявил в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист России 1 Павел Зарубин в воскресенье.
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россия, сша, в мире, владимир путин, павел зарубин
Россия, США, В мире, Владимир Путин, Павел Зарубин
Россия уважает национальные интересы США, заявил Путин

Путин: Россия с уважением относится к национальным интересам США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом", - сказал Путин в ответ на вопрос, просматриваются ли точки соприкосновения с США.
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Об этом президент заявил в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист России 1 Павел Зарубин в воскресенье.
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РоссияСШАВ миреВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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