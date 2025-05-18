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Путин рассказал о необходимом для России результате СВО - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 18.05.2025 (обновлено: 10:43 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/putin-2017662910.html
Путин рассказал о необходимом для России результате СВО
Путин рассказал о необходимом для России результате СВО - РИА Новости, 18.05.2025
Путин рассказал о необходимом для России результате СВО
Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:25:00+03:00
2025-05-18T10:43:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России, сообщил президент РФ Владимир Путин."Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", - сказал Путин, говоря о результатах СВО в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал Павел Зарубин.
https://ria.ru/20250518/putin--2017663127.html
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россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал о необходимом для России результате СВО

Путин назвал устранение причин кризиса нужным результатом СВО для России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", - сказал Путин, говоря о результатах СВО в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал Павел Зарубин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Путин назвал нужные для России результаты СВО
10:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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