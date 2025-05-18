https://ria.ru/20250518/putin-2017662910.html

Путин рассказал о необходимом для России результате СВО

Путин рассказал о необходимом для России результате СВО - РИА Новости, 18.05.2025

Путин рассказал о необходимом для России результате СВО

Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T10:25:00+03:00

2025-05-18T10:25:00+03:00

2025-05-18T10:43:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России, сообщил президент РФ Владимир Путин."Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", - сказал Путин, говоря о результатах СВО в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал Павел Зарубин.

https://ria.ru/20250518/putin--2017663127.html

россия

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2025

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россия, владимир путин, павел зарубин