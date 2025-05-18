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"Он переиграл": в США признали победу Путина - РИА Новости, 18.05.2025
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06:34 18.05.2025 (обновлено: 06:36 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/putin-2017646301.html
"Он переиграл": в США признали победу Путина
"Он переиграл": в США признали победу Путина - РИА Новости, 18.05.2025
"Он переиграл": в США признали победу Путина
Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, своим отсутствием на переговорах в Стамбуле, заявил в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T06:34:00+03:00
2025-05-18T06:36:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, своим отсутствием на переговорах в Стамбуле, заявил в эфире CBS экс-посол США на Украине Уильям Тейлор."По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа, поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина", — сказал он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250518/tramp-2017642292.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Он переиграл": в США признали победу Путина

Экс-посол Тейлор: Путин переиграл Трампа и Зеленского своим отсутствием

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, своим отсутствием на переговорах в Стамбуле, заявил в эфире CBS экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.
"По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа, поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина", — сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
"Невыгодная сделка": в США оценили звонок Трампа Путину
03:53
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Эксперт назвал переговоры России и Украины тактической победой Путина
04:52
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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