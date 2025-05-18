https://ria.ru/20250518/putin-2017646301.html

"Он переиграл": в США признали победу Путина

"Он переиграл": в США признали победу Путина - РИА Новости, 18.05.2025

"Он переиграл": в США признали победу Путина

Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, своим отсутствием на переговорах в Стамбуле, заявил в... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T06:34:00+03:00

2025-05-18T06:34:00+03:00

2025-05-18T06:36:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, своим отсутствием на переговорах в Стамбуле, заявил в эфире CBS экс-посол США на Украине Уильям Тейлор."По сути, Путин переиграл и Зеленского, и Трампа, поэтому наш дальнейший путь заключается в том, чтобы европейцы и американцы попытались оказать давление на Путина", — сказал он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250518/tramp-2017642292.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп