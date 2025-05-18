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Пушилин рассказал о ситуации в Часов Яре - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/pushilin-2017726803.html
Пушилин рассказал о ситуации в Часов Яре
Пушилин рассказал о ситуации в Часов Яре - РИА Новости, 18.05.2025
Пушилин рассказал о ситуации в Часов Яре
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ ещё имеют возможности удерживаться в Часов Яре, где продолжаются городские бои. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T21:30:00+03:00
2025-05-18T21:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ ещё имеют возможности удерживаться в Часов Яре, где продолжаются городские бои. "Фиксируем пока еще городские бои в районе огнеупорного комбината, Часов Яр. В данном населенном пункте пока противник еще имеет возможности удерживаться и не дает еще пока что заявить о том, что данный населенный пункт освобожден. Поэтому ждем и наблюдаем за происходящим", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250518/chasovyar-1981337707.html
часов яр
донбасс
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часов яр, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о ситуации в Часов Яре

Пушилин: ВСУ еще имеют возможность удерживаться в Часов Яре

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ ещё имеют возможности удерживаться в Часов Яре, где продолжаются городские бои.
"Фиксируем пока еще городские бои в районе огнеупорного комбината, Часов Яр. В данном населенном пункте пока противник еще имеет возможности удерживаться и не дает еще пока что заявить о том, что данный населенный пункт освобожден. Поэтому ждем и наблюдаем за происходящим", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
Вчера, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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