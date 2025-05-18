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Пушилин рассказал о задачах ВС России на константиновском направлении
Пушилин рассказал о задачах ВС России на константиновском направлении - РИА Новости, 18.05.2025
Пушилин рассказал о задачах ВС России на константиновском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на константиновском направлении стоит задача перерезать ВСУ логистику. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T20:51:00+03:00
2025-05-18T20:51:00+03:00
2025-05-18T20:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на константиновском направлении стоит задача перерезать ВСУ логистику. "На константиновском направлении российская армия освободила Александрополь. И здесь основная задача перерезать логистику, перекрыть транспортное сообщение, сделать это основательно и разрезать Красноармейско-Дмитровскую агломерацию с Константиновкой", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о задачах ВС России на константиновском направлении
Пушилин: на константиновском направлении стоит задача перерезать ВСУ логистику