https://ria.ru/20250518/pushilin-2017723946.html

Пушилин рассказал о задачах ВС России на константиновском направлении

Пушилин рассказал о задачах ВС России на константиновском направлении - РИА Новости, 18.05.2025

Пушилин рассказал о задачах ВС России на константиновском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на константиновском направлении стоит задача перерезать ВСУ логистику. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T20:51:00+03:00

2025-05-18T20:51:00+03:00

2025-05-18T20:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_0:274:2813:1856_1920x0_80_0_0_4bebc8705a9cfdb23335c403539cbb92.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на константиновском направлении стоит задача перерезать ВСУ логистику. "На константиновском направлении российская армия освободила Александрополь. И здесь основная задача перерезать логистику, перекрыть транспортное сообщение, сделать это основательно и разрезать Красноармейско-Дмитровскую агломерацию с Константиновкой", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250517/aleksandropol-2017546858.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф