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Дочери звезды шансона Кати Огонек смягчили приговор по делу о разбое - РИА Новости, 18.05.2025
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06:17 18.05.2025 (обновлено: 12:33 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/prigovor-2017646049.html
Дочери звезды шансона Кати Огонек смягчили приговор по делу о разбое
Дочери звезды шансона Кати Огонек смягчили приговор по делу о разбое - РИА Новости, 18.05.2025
Дочери звезды шансона Кати Огонек смягчили приговор по делу о разбое
Дочери певицы Кати Огонек Валерии смягчили приговор по делу о разбое, снизив наказание с трех до 2,5 лет лишения свободы, следует из судебных документов,... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T06:17:00+03:00
2025-05-18T12:33:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дочери певицы Кати Огонек Валерии смягчили приговор по делу о разбое, снизив наказание с трех до 2,5 лет лишения свободы, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что Валерия, выступающая под псевдонимом Лера Огонек, в декабре 2023 года вместе с двумя знакомыми совершила разбойное нападение — с номера телефона девушки оформили заказ на покупку и доставку нового телефона iPhone. Курьер приехал к дому, поднялся на 12-й этаж, где два сообщника певицы напали на него. Они применили удушающие приемы и распылили в лицо из баллончика раздражающее химическое вещество. Огонек, как было установлено, в это время наблюдала за обстановкой возле дома.В итоге, согласно материалам дела, у курьера отобрали рюкзак со смартфоном и другими вещами, ущерб составил 234 тысячи рублей.Люблинский суд Москвы прошлой осенью приговорил Огонек к трем годам колонии общего режима, двух других фигурантов — к 3,5 и четырем годам.Защита певицы обжаловала приговор, посчитав его незаконным. Адвокаты указали, что девушка не вступала в преступный сговор, не помогала в организации нападения и не совершала насильственных действий. Это подтверждается как показаниями других фигурантов, так и словами потерпевшего.Апелляционное представление на приговор также поступило от прокуратуры — делегаты обвинения согласилась с выводами суда, но попросили исправить несколько ошибок. Так, они сочли возможным исключить из приговора ссылку на то, что обвиняемые применяли насилие, опасное не только для здоровья, но и для жизни.Мосгорсуд в этом году принял во внимание доводы прокуратуры и устранил путаницу по поводу баллончика, так как в ходе судебного разбирательства достоверно не был установлен предмет, используемый соучастниками в качестве оружия. Певице смягчили приговор до 2,5 лет колонии, соучастникам — до трех лет четырех месяцев и трех лет десяти месяцев.
https://ria.ru/20250507/nakazanie-2015426731.html
https://ria.ru/20250517/prigovor-2017523162.html
https://ria.ru/20250507/khachaturyan-2015579408.html
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
Дочери звезды шансона Кати Огонек смягчили приговор по делу о разбое

Дочери звезды шансона Кати Огонек Валерии смягчили приговор по делу о разбое

© соцсети певицыПевица Лера Огонек. Кадр видео
Певица Лера Огонек. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© соцсети певицы
Певица Лера Огонек. Кадр видео
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дочери певицы Кати Огонек Валерии смягчили приговор по делу о разбое, снизив наказание с трех до 2,5 лет лишения свободы, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Валерия, выступающая под псевдонимом Лера Огонек, в декабре 2023 года вместе с двумя знакомыми совершила разбойное нападение — с номера телефона девушки оформили заказ на покупку и доставку нового телефона iPhone. Курьер приехал к дому, поднялся на 12-й этаж, где два сообщника певицы напали на него. Они применили удушающие приемы и распылили в лицо из баллончика раздражающее химическое вещество. Огонек, как было установлено, в это время наблюдала за обстановкой возле дома.
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В итоге, согласно материалам дела, у курьера отобрали рюкзак со смартфоном и другими вещами, ущерб составил 234 тысячи рублей.
Люблинский суд Москвы прошлой осенью приговорил Огонек к трем годам колонии общего режима, двух других фигурантов — к 3,5 и четырем годам.
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Защита певицы обжаловала приговор, посчитав его незаконным. Адвокаты указали, что девушка не вступала в преступный сговор, не помогала в организации нападения и не совершала насильственных действий. Это подтверждается как показаниями других фигурантов, так и словами потерпевшего.
Апелляционное представление на приговор также поступило от прокуратуры — делегаты обвинения согласилась с выводами суда, но попросили исправить несколько ошибок. Так, они сочли возможным исключить из приговора ссылку на то, что обвиняемые применяли насилие, опасное не только для здоровья, но и для жизни.
Мосгорсуд в этом году принял во внимание доводы прокуратуры и устранил путаницу по поводу баллончика, так как в ходе судебного разбирательства достоверно не был установлен предмет, используемый соучастниками в качестве оружия. Певице смягчили приговор до 2,5 лет колонии, соучастникам — до трех лет четырех месяцев и трех лет десяти месяцев.
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