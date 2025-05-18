https://ria.ru/20250518/prigovor-2017646049.html

Дочери звезды шансона Кати Огонек смягчили приговор по делу о разбое

Дочери звезды шансона Кати Огонек смягчили приговор по делу о разбое - РИА Новости, 18.05.2025

Дочери звезды шансона Кати Огонек смягчили приговор по делу о разбое

Дочери певицы Кати Огонек Валерии смягчили приговор по делу о разбое, снизив наказание с трех до 2,5 лет лишения свободы, следует из судебных документов,... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T06:17:00+03:00

2025-05-18T06:17:00+03:00

2025-05-18T12:33:00+03:00

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дочери певицы Кати Огонек Валерии смягчили приговор по делу о разбое, снизив наказание с трех до 2,5 лет лишения свободы, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В них указано, что Валерия, выступающая под псевдонимом Лера Огонек, в декабре 2023 года вместе с двумя знакомыми совершила разбойное нападение — с номера телефона девушки оформили заказ на покупку и доставку нового телефона iPhone. Курьер приехал к дому, поднялся на 12-й этаж, где два сообщника певицы напали на него. Они применили удушающие приемы и распылили в лицо из баллончика раздражающее химическое вещество. Огонек, как было установлено, в это время наблюдала за обстановкой возле дома.В итоге, согласно материалам дела, у курьера отобрали рюкзак со смартфоном и другими вещами, ущерб составил 234 тысячи рублей.Люблинский суд Москвы прошлой осенью приговорил Огонек к трем годам колонии общего режима, двух других фигурантов — к 3,5 и четырем годам.Защита певицы обжаловала приговор, посчитав его незаконным. Адвокаты указали, что девушка не вступала в преступный сговор, не помогала в организации нападения и не совершала насильственных действий. Это подтверждается как показаниями других фигурантов, так и словами потерпевшего.Апелляционное представление на приговор также поступило от прокуратуры — делегаты обвинения согласилась с выводами суда, но попросили исправить несколько ошибок. Так, они сочли возможным исключить из приговора ссылку на то, что обвиняемые применяли насилие, опасное не только для здоровья, но и для жизни.Мосгорсуд в этом году принял во внимание доводы прокуратуры и устранил путаницу по поводу баллончика, так как в ходе судебного разбирательства достоверно не был установлен предмет, используемый соучастниками в качестве оружия. Певице смягчили приговор до 2,5 лет колонии, соучастникам — до трех лет четырех месяцев и трех лет десяти месяцев.

https://ria.ru/20250507/nakazanie-2015426731.html

https://ria.ru/20250517/prigovor-2017523162.html

https://ria.ru/20250507/khachaturyan-2015579408.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, московский городской суд