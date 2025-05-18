https://ria.ru/20250518/pozhar-2017656660.html

В России потушили 38 природных пожаров за сутки

В России потушили 38 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 18.05.2025

В России потушили 38 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 38 природных пожаров на площади 52 178 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T09:37:00+03:00

2025-05-18T09:37:00+03:00

2025-05-18T09:38:00+03:00

забайкальский край

россия

природные пожары в россии

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 38 природных пожаров на площади 52 178 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 52 178 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи воскресенья на территории РФ действовали 59 лесных пожара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовал 31 пожар на площади 619 395 гектаров.

https://ria.ru/20250518/pozhar-2017636353.html

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забайкальский край, россия, природные пожары в россии, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)