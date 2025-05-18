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В России потушили 38 природных пожаров за сутки
В России потушили 38 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
В России потушили 38 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 38 природных пожаров на площади 52 178 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T09:37:00+03:00
2025-05-18T09:37:00+03:00
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забайкальский край
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природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 38 природных пожаров на площади 52 178 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 52 178 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи воскресенья на территории РФ действовали 59 лесных пожара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовал 31 пожар на площади 619 395 гектаров.
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забайкальский край, россия, природные пожары в россии, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Забайкальский край, Россия, Природные пожары в России, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России потушили 38 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России потушили 38 природных пожаров за сутки