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В России потушили 38 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
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09:37 18.05.2025 (обновлено: 09:38 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/pozhar-2017656660.html
В России потушили 38 природных пожаров за сутки
В России потушили 38 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 18.05.2025
В России потушили 38 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 38 природных пожаров на площади 52 178 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T09:37:00+03:00
2025-05-18T09:38:00+03:00
забайкальский край
россия
природные пожары в россии
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 38 природных пожаров на площади 52 178 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 52 178 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи воскресенья на территории РФ действовали 59 лесных пожара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовал 31 пожар на площади 619 395 гектаров.
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забайкальский край, россия, природные пожары в россии, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Забайкальский край, Россия, Природные пожары в России, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России потушили 38 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы в России потушили 38 природных пожаров за сутки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия природных пожаров . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 38 природных пожаров на площади 52 178 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 52 178 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи воскресенья на территории РФ действовали 59 лесных пожара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовал 31 пожар на площади 619 395 гектаров.
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Забайкальский крайРоссияПриродные пожары в РоссииОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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