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В Нижегородской области вспыхнул пожар на складе пленки для лобовых стекол - РИА Новости, 18.05.2025
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13:59 18.05.2025
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В Нижегородской области вспыхнул пожар на складе пленки для лобовых стекол
В Нижегородской области вспыхнул пожар на складе пленки для лобовых стекол - РИА Новости, 18.05.2025
В Нижегородской области вспыхнул пожар на складе пленки для лобовых стекол
Пожар тушат на складе пленки для лобовых стекол на площади 270 "квадратов" в нижегородском поселке, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:59:00+03:00
2025-05-18T13:59:00+03:00
нижегородская область
железнодорожный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Пожар тушат на складе пленки для лобовых стекол на площади 270 "квадратов" в нижегородском поселке, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о пожаре на складе с пленкой для лобовых стекол в поселке Железнодорожный городского округа Бор поступило в воскресенье в 11.50. "Предварительная площадь пожара 270 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На месте работают 18 специалистов чрезвычайного ведомства и шесть единиц техники", - говорится в сообщении.
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нижегородская область
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нижегородская область, железнодорожный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Нижегородская область, Железнодорожный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Нижегородской области вспыхнул пожар на складе пленки для лобовых стекол

МЧС: в Нижегородской области вспыхнул пожар на складе пленки для лобовых стекол

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Пожар тушат на складе пленки для лобовых стекол на площади 270 "квадратов" в нижегородском поселке, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре на складе с пленкой для лобовых стекол в поселке Железнодорожный городского округа Бор поступило в воскресенье в 11.50.
"Предварительная площадь пожара 270 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На месте работают 18 специалистов чрезвычайного ведомства и шесть единиц техники", - говорится в сообщении.
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Нижегородская областьЖелезнодорожныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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