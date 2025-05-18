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Навроцкий попросил националистов о поддержке во 2-м туре выборов в Польше - РИА Новости, 18.05.2025
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23:32 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/polsha-2017734657.html
Навроцкий попросил националистов о поддержке во 2-м туре выборов в Польше
Навроцкий попросил националистов о поддержке во 2-м туре выборов в Польше - РИА Новости, 18.05.2025
Навроцкий попросил националистов о поддержке во 2-м туре выборов в Польше
Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий выйдя во второй тур попросил кандидата от коалиции националистов... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T23:32:00+03:00
2025-05-18T23:32:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
право и справедливость
президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий выйдя во второй тур попросил кандидата от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомира Ментцена поддержать его во втором туре. В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos вышли кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский с 30,8% голосов избирателей и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий с 29,1% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 15,4% голосов. "Я хочу лично обратиться к одному из своих контркандидатов, с которым нас объединила волна хейта, ненависти и фейков в ходе это избирательной кампании – к доктору Славомиру Ментцену и ко всем избирателям "Конфедерации". Не время на дискуссии о политических и партийных делах. Время спасать Польшу", - сказал Навроцкий, выступая перед своими сторонниками после окончания голосования. Он подчеркнул, что разделяет с кандидатом от националистов одни и те же ценности. "Мы оба хотим суверенной, сильной, богатой и безопасной Польши". – сказал Навроцкий. При этом он обвиняет своего оппонента, представляющего правящую коалицию, в том, что тот хочет ввести в Польше валюту евро и принимать нелегальных мигрантов. "У них уже сейм, у них сенат, у них премьер. Они хотят иметь еще и своего президента, чтобы в Польше ввести валюту евро, чтобы ускорить миграционный пакт, чтобы еще сильнее вызывать ненависть к оппозиции. Мы должны выиграть эти выборы для того, чтобы в Польше не было моновласти одной политической силы. Единственным кубиком", - сказал кандидат. Второй тур выборов президента Польши назначен на 1 июня.
https://ria.ru/20250518/polsha-2017732746.html
https://ria.ru/20250518/polsha-2017668848.html
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в мире, польша, кароль навроцкий, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
Навроцкий попросил националистов о поддержке во 2-м туре выборов в Польше

Навроцкий попросил националистов и евроскептиков о поддержке во II туре выборов

© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий выйдя во второй тур попросил кандидата от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомира Ментцена поддержать его во втором туре.
В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos вышли кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский с 30,8% голосов избирателей и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий с 29,1% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 15,4% голосов.
Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией
Вчера, 22:54
"Я хочу лично обратиться к одному из своих контркандидатов, с которым нас объединила волна хейта, ненависти и фейков в ходе это избирательной кампании – к доктору Славомиру Ментцену и ко всем избирателям "Конфедерации". Не время на дискуссии о политических и партийных делах. Время спасать Польшу", - сказал Навроцкий, выступая перед своими сторонниками после окончания голосования.
Он подчеркнул, что разделяет с кандидатом от националистов одни и те же ценности.
"Мы оба хотим суверенной, сильной, богатой и безопасной Польши". – сказал Навроцкий.
Мужчина голосует на выборах в Польше - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В избиркоме Польши рассказали о нарушениях на выборах президента
Вчера, 11:42
При этом он обвиняет своего оппонента, представляющего правящую коалицию, в том, что тот хочет ввести в Польше валюту евро и принимать нелегальных мигрантов.
"У них уже сейм, у них сенат, у них премьер. Они хотят иметь еще и своего президента, чтобы в Польше ввести валюту евро, чтобы ускорить миграционный пакт, чтобы еще сильнее вызывать ненависть к оппозиции. Мы должны выиграть эти выборы для того, чтобы в Польше не было моновласти одной политической силы. Единственным кубиком", - сказал кандидат.
Второй тур выборов президента Польши назначен на 1 июня.
Жительница Польши во время голосования на выборах президента Польши - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Процедура выборов президента Польши
Вчера, 00:45
 
В миреПольшаКароль НавроцкийПраво и справедливостьПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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