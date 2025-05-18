https://ria.ru/20250518/polsha-2017732746.html
Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией
Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией - РИА Новости, 18.05.2025
Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией
Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, вышедший во второй тур, обещает своим избирателям "рассчитаться" с оппозицией. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T22:54:00+03:00
2025-05-18T22:54:00+03:00
2025-05-18T22:54:00+03:00
в мире
польша
рафал тшасковски
кароль навроцкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017500343_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d061f560cd6debe110f8f1ea98b592e.jpg
ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, вышедший во второй тур, обещает своим избирателям "рассчитаться" с оппозицией. В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий. "Я буду президентом, который будет следить за тем, чтобы призвать к ответу PiS за все, что они делали – нарушали закон, крали деньги", - сказал Тшасковский, выступая перед своими сторонниками после окончания голосования. "Мы рассчитаемся с ними до конца. Это для меня неимоверно важно", - добавил он. Среди прочего Тшасковский также пообещал отменить запрет прерывания беременности. "В первый день после победы я займусь очень тяжелой работай и гарантирую вам закон, который отменит средневековое антиабортное право. Я вам это гарантирую", - сказал он. Второй тур выборов президента назначен на 1 июня.
https://ria.ru/20250518/polsha-2017719295.html
https://ria.ru/20250518/polsha-2017668848.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017500343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_13ac71c4195d095abf6c2e87a3f07ce7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий
В мире, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий
Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией
Тшасковский пообещал рассчитаться с оппозицией на выборах президента Польши
ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, вышедший во второй тур, обещает своим избирателям "рассчитаться" с оппозицией.
В воскресенье в Польше
прошел первый тур выборов президента. Во второй тур по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский
и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость
" (PiS) Кароль Навроцкий
.
"Я буду президентом, который будет следить за тем, чтобы призвать к ответу PiS за все, что они делали – нарушали закон, крали деньги", - сказал Тшасковский, выступая перед своими сторонниками после окончания голосования.
"Мы рассчитаемся с ними до конца. Это для меня неимоверно важно", - добавил он.
Среди прочего Тшасковский также пообещал отменить запрет прерывания беременности.
"В первый день после победы я займусь очень тяжелой работай и гарантирую вам закон, который отменит средневековое антиабортное право. Я вам это гарантирую", - сказал он.
Второй тур выборов президента назначен на 1 июня.