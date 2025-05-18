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Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией - РИА Новости, 18.05.2025
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22:54 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/polsha-2017732746.html
Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией
Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией - РИА Новости, 18.05.2025
Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией
Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, вышедший во второй тур, обещает своим избирателям "рассчитаться" с оппозицией. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T22:54:00+03:00
2025-05-18T22:54:00+03:00
в мире
польша
рафал тшасковски
кароль навроцкий
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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, вышедший во второй тур, обещает своим избирателям "рассчитаться" с оппозицией. В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий. "Я буду президентом, который будет следить за тем, чтобы призвать к ответу PiS за все, что они делали – нарушали закон, крали деньги", - сказал Тшасковский, выступая перед своими сторонниками после окончания голосования. "Мы рассчитаемся с ними до конца. Это для меня неимоверно важно", - добавил он. Среди прочего Тшасковский также пообещал отменить запрет прерывания беременности. "В первый день после победы я займусь очень тяжелой работай и гарантирую вам закон, который отменит средневековое антиабортное право. Я вам это гарантирую", - сказал он. Второй тур выборов президента назначен на 1 июня.
https://ria.ru/20250518/polsha-2017719295.html
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в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий
В мире, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий
Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией

Тшасковский пообещал рассчитаться с оппозицией на выборах президента Польши

© Getty Images / NurPhoto/Klaudia RadeckaРафал Тшасковский
Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/Klaudia Radecka
Рафал Тшасковский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, вышедший во второй тур, обещает своим избирателям "рассчитаться" с оппозицией.
В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий.
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"Я буду президентом, который будет следить за тем, чтобы призвать к ответу PiS за все, что они делали – нарушали закон, крали деньги", - сказал Тшасковский, выступая перед своими сторонниками после окончания голосования.
"Мы рассчитаемся с ними до конца. Это для меня неимоверно важно", - добавил он.
Среди прочего Тшасковский также пообещал отменить запрет прерывания беременности.
"В первый день после победы я займусь очень тяжелой работай и гарантирую вам закон, который отменит средневековое антиабортное право. Я вам это гарантирую", - сказал он.
Второй тур выборов президента назначен на 1 июня.
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В миреПольшаРафал ТшасковскиКароль Навроцкий
 
 
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