https://ria.ru/20250518/polsha-2017732746.html

Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией

Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией - РИА Новости, 18.05.2025

Кандидат в президенты Польши пообещал "рассчитаться" с оппозицией

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, вышедший во второй тур, обещает своим избирателям "рассчитаться" с оппозицией. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T22:54:00+03:00

2025-05-18T22:54:00+03:00

2025-05-18T22:54:00+03:00

в мире

польша

рафал тшасковски

кароль навроцкий

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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, вышедший во второй тур, обещает своим избирателям "рассчитаться" с оппозицией. В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий. "Я буду президентом, который будет следить за тем, чтобы призвать к ответу PiS за все, что они делали – нарушали закон, крали деньги", - сказал Тшасковский, выступая перед своими сторонниками после окончания голосования. "Мы рассчитаемся с ними до конца. Это для меня неимоверно важно", - добавил он. Среди прочего Тшасковский также пообещал отменить запрет прерывания беременности. "В первый день после победы я займусь очень тяжелой работай и гарантирую вам закон, который отменит средневековое антиабортное право. Я вам это гарантирую", - сказал он. Второй тур выборов президента назначен на 1 июня.

https://ria.ru/20250518/polsha-2017719295.html

https://ria.ru/20250518/polsha-2017668848.html

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в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий