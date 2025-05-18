Exit poll: Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов в Польше
Exit poll: Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов президента Польши
© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий вышли во второй тур выборов президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos.
Несколько минут назад завершилось голосование в первом туре выборов президента. В них принимали участие 13 кандидатов.
Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.
По данным Ipsos, Тшасковский набрал 30,8% голосов избирателей, а Навроцкий – 29,1%. Это означает, что ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов.
На третьем месте расположился Славомир Ментцен, участвовавший в выборах от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" (15,4%).
Далее следуют спикер сейма Шимон Холовня (4,8%), Магдален Беят от "Левых" (4,1%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (5,2%), Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны"(6,2%), Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев (0,1%)" , Иоанна Сенышин от "Левых демократов" (1,3%), Марек Якубяк от "Свободных республиканцев" (0,8%), Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир" (0,4%), беспартийный Артур Бартошевич (0,5%), блогер Кшиштоф Становский (1,3%).
Второй тур выборов назначен на 1 июня.
Процедура выборов президента Польши
Вчера, 00:45