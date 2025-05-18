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Exit poll: Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов в Польше - РИА Новости, 18.05.2025
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22:07 18.05.2025 (обновлено: 22:13 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/polsha-2017731059.html
Exit poll: Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов в Польше
Exit poll: Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов в Польше - РИА Новости, 18.05.2025
Exit poll: Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов в Польше
Кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий вышли во второй... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T22:07:00+03:00
2025-05-18T22:13:00+03:00
в мире
польша
рафал тшасковски
кароль навроцкий
право и справедливость
президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий вышли во второй тур выборов президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos.Несколько минут назад завершилось голосование в первом туре выборов президента. В них принимали участие 13 кандидатов.Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.По данным Ipsos, Тшасковский набрал 30,8% голосов избирателей, а Навроцкий – 29,1%. Это означает, что ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов.На третьем месте расположился Славомир Ментцен, участвовавший в выборах от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" (15,4%).Далее следуют спикер сейма Шимон Холовня (4,8%), Магдален Беят от "Левых" (4,1%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (5,2%), Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны"(6,2%), Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев (0,1%)" , Иоанна Сенышин от "Левых демократов" (1,3%), Марек Якубяк от "Свободных республиканцев" (0,8%), Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир" (0,4%), беспартийный Артур Бартошевич (0,5%), блогер Кшиштоф Становский (1,3%).Второй тур выборов назначен на 1 июня.
https://ria.ru/20250518/polsha-2017668848.html
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в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
Exit poll: Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов в Польше

Exit poll: Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов президента Польши

© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий вышли во второй тур выборов президента Польши, свидетельствуют данные exit poll, распространенного социологической лабораторией Ipsos.
Несколько минут назад завершилось голосование в первом туре выборов президента. В них принимали участие 13 кандидатов.
Мужчина голосует на выборах в Польше - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В избиркоме Польши рассказали о нарушениях на выборах президента
Вчера, 11:42
Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура голосования после подсчета 100% бюллетеней – в понедельник вечером или во вторник.
По данным Ipsos, Тшасковский набрал 30,8% голосов избирателей, а Навроцкий – 29,1%. Это означает, что ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов.
На третьем месте расположился Славомир Ментцен, участвовавший в выборах от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" (15,4%).
Далее следуют спикер сейма Шимон Холовня (4,8%), Магдален Беят от "Левых" (4,1%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (5,2%), Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны"(6,2%), Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев (0,1%)" , Иоанна Сенышин от "Левых демократов" (1,3%), Марек Якубяк от "Свободных республиканцев" (0,8%), Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир" (0,4%), беспартийный Артур Бартошевич (0,5%), блогер Кшиштоф Становский (1,3%).
Второй тур выборов назначен на 1 июня.
Жительница Польши во время голосования на выборах президента Польши - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Процедура выборов президента Польши
Вчера, 00:45
 
В миреПольшаРафал ТшасковскиКароль НавроцкийПраво и справедливостьПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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