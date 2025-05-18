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Явка на выборах президента Польши превысила 50 процентов

Явка на выборах президента Польши превысила 50 процентов - РИА Новости, 18.05.2025

Явка на выборах президента Польши превысила 50 процентов

РИА Новости. Явка на выборах президента Польши по состоянию на 17.00 (18.00 мск) превысила 50%, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T19:40:00+03:00

2025-05-18T19:40:00+03:00

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ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. РИА Новости. Явка на выборах президента Польши по состоянию на 17.00 (18.00 мск) превысила 50%, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии (PKW) республики Сильвестр Марчиняк.В воскресенье в Польше проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 07.00 (08.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll."В выборах президента имеют право принять участие 28 416 564 гражданина. По состоянию на 17.00 выдано 14 405 533 бюллетеня, что составляет 50,69% от общего числа избирателей", - рассказал Марчиняк.Он напомнил, что на этот же час явка избирателей на президентских выборах в 2020 году составила 47,89%, а в 2015 году - 34%.Глава Госзбиркома также сообщил, что самая большая явка зафиксирована в столичном Мазовецком воеводстве - 54,97% а самая низкая в Опольском воеводстве - 43,22%.Он также проинформировал, что на 113 избирательных округах, находящихся за границей, голосование уже завершилось, так как проходило с 7.00 до 21.00 по локальному времени.Марчиняк отметил, что выборы проходят спокойно, фиксируются лишь единичные происшествия, которые не влияют на ход голосования.Так, на избирательном участке в Щецине потеряла сознание женщина 97 лет. Несмотря на предпринятые медиками усилия, она скончалась. По предварительной информации, причиной смерти избирательницы стал инфаркт.На другом избирательном участке на юге Польши также скончался пожило избиратель, не успев проголосовать.В свою очередь в Бельско-Бялой агрессивный мужчина начал скандалить с членами участковой избирательной комиссии, после чего укусил одного из них. Этот гражданин передан полиции.Большинство социологических опросов свидетельствуют, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.

https://ria.ru/20250518/polsha-2017668848.html

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в мире, польша, президентские выборы в польше — 2025, кароль навроцкий, рафал тшасковски