https://ria.ru/20250518/polsha-2017689890.html

Явка на выборах президента Польши достигла 20,28 процента

Явка на выборах президента Польши достигла 20,28 процента - РИА Новости, 18.05.2025

Явка на выборах президента Польши достигла 20,28 процента

Явка на выборах президента Польши по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составила 20,28%, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T15:00:00+03:00

2025-05-18T15:00:00+03:00

2025-05-18T15:22:00+03:00

польша

кароль навроцкий

дональд туск

рафал тшасковски

право и справедливость

президентские выборы в польше — 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49f07b0bb90ef4748cf7c3d04e3f9200.jpg

ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Явка на выборах президента Польши по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составила 20,28%, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии (PKW) республики Сильвестр Марчиняк. В воскресенье в Польше проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 07.00 (08.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll. "В выборах президента имеют право принять участие 29 304 742 граждан. По состоянию на 12.00 выдано 5 739 537 бюллетеней, что составляет 20,28% от общего числа избирателей", - рассказал Марчиняк. Он напомнил, что на этот же час явка избирателей на президентских выборах в 2020 году составила 24%, а в 2015 году – почти 15%. Большинство социологических опросов свидетельствуют, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.Большинство социологических опросов свидетельствуют, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.Глава Госзбиркома также сообщил, что самая большая явка зафиксирована Малопольском воеводстве - 23,7% а самая низкая в Опольском воеводстве - 16,7%.Марчиняк отметил, что выборы проходят спокойно, фиксируются лишь единичные происшествия, которые не влияют на ход голосования.Так, на избирательном участке в Щецине потеряла сознание женщина 97 лет. Несмотря на предпринятые медиками усилия она скончалась. По предварительной информации, причиной смерти избирательницы стал инфаркт.В свою очередь в Бельско-Бялой агрессивный мужчина начал скандалить с членами участковой избирательной комиссии, после чего укусил одного из них. Этот гражданин передан полиции.

https://ria.ru/20250518/polsha-2017668848.html

https://ria.ru/20250518/vybory-2017485450.html

https://ria.ru/20250518/polsha-2017663402.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, кароль навроцкий, дональд туск, рафал тшасковски, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025, в мире