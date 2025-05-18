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В избиркоме Польши рассказали о нарушениях на выборах президента - РИА Новости, 18.05.2025
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11:42 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/polsha-2017668848.html
В избиркоме Польши рассказали о нарушениях на выборах президента
В избиркоме Польши рассказали о нарушениях на выборах президента - РИА Новости, 18.05.2025
В избиркоме Польши рассказали о нарушениях на выборах президента
Выборы президента Польши проходят спокойно, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T11:42:00+03:00
2025-05-18T11:42:00+03:00
в мире
польша
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дональд туск
рафал тшасковски
право и справедливость
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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Выборы президента Польши проходят спокойно, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк. В воскресенье в Польше проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки откроются в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll. "Ни одна из окружных избирательных комиссий не подала в Государственную избирательную комиссию информации о том, что какой-нибудь участок не был открыт вовремя. Это означает, что не произошло ничего, по крайней мере в первые часы голосования, что могло бы продлить голосование", - рассказал Марчиняк. По его данным, в период режима избирательной тишины, то есть с полуночи субботы, полиция зафиксировала в связи с выборами три преступления, 63 нарушения Административного кодекса и 56 нарушений Избирательного кодекса. "Большинство нарушений касаются нарушения режима избирательной тишины в интернете", - сказал глава избиркома. Он отметил, что два члена избирательных комиссий подозреваются в употреблении алкоголя. Одного из них, который визуально находился в состоянии опьянения, заместитель председателя комиссии пытался доставить в комиссариат полиции, но тот сбежал. Во втором случае одного из членов комиссии проверили алкотестером, который показал 0,18 промилле алкоголя. Показатель, указывающий на употребление алкоголя, в Польше начинается от 0,2 промилле. "Будет еще один тест, который покажет, были это последствия вчерашнего вечера или что-то еще", - сказал Марчиняк. Большинство социологических опросов свидетельствуют, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.
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в мире, польша, кароль навроцкий, дональд туск, рафал тшасковски, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Рафал Тшасковски, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
В избиркоме Польши рассказали о нарушениях на выборах президента

Марчиняк: нарушения на выборах в Польше связаны с нарушениями режима тишины

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина голосует на выборах в Польше
Мужчина голосует на выборах в Польше - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина голосует на выборах в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Выборы президента Польши проходят спокойно, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк.
В воскресенье в Польше проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки откроются в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.
Жительница Польши во время голосования на выборах президента Польши - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Процедура выборов президента Польши
00:45
"Ни одна из окружных избирательных комиссий не подала в Государственную избирательную комиссию информации о том, что какой-нибудь участок не был открыт вовремя. Это означает, что не произошло ничего, по крайней мере в первые часы голосования, что могло бы продлить голосование", - рассказал Марчиняк.
По его данным, в период режима избирательной тишины, то есть с полуночи субботы, полиция зафиксировала в связи с выборами три преступления, 63 нарушения Административного кодекса и 56 нарушений Избирательного кодекса. "Большинство нарушений касаются нарушения режима избирательной тишины в интернете", - сказал глава избиркома.
Он отметил, что два члена избирательных комиссий подозреваются в употреблении алкоголя. Одного из них, который визуально находился в состоянии опьянения, заместитель председателя комиссии пытался доставить в комиссариат полиции, но тот сбежал. Во втором случае одного из членов комиссии проверили алкотестером, который показал 0,18 промилле алкоголя. Показатель, указывающий на употребление алкоголя, в Польше начинается от 0,2 промилле. "Будет еще один тест, который покажет, были это последствия вчерашнего вечера или что-то еще", - сказал Марчиняк.
Большинство социологических опросов свидетельствуют, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.
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