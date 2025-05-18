https://ria.ru/20250518/polsha-2017663402.html

ЦИК Польши рассказал, как проходит голосование на президентских выборах

ЦИК Польши рассказал, как проходит голосование на президентских выборах - РИА Новости, 18.05.2025

ЦИК Польши рассказал, как проходит голосование на президентских выборах

Голосование на президентских выборах в Польше началось без серьезных инцидентов, сообщил агентству РАР представитель избирательной комиссии Рафал Ткач. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T10:31:00+03:00

2025-05-18T10:31:00+03:00

2025-05-18T10:31:00+03:00

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президентские выборы в польше — 2025

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ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. Голосование на президентских выборах в Польше началось без серьезных инцидентов, сообщил агентству РАР представитель избирательной комиссии Рафал Ткач. "Начало голосования в 7.00 (8.00 мск) утра прошло без происшествий. Ни одна из окружных избирательных комиссий не сообщала в Национальное избирательное управление о том, что какой-либо избирательный участок не открылся вовремя", - сказал он. Как пояснил Ткач, это означает, что в первый час голосования не произошло ничего, что могло бы продлить выборы. Закрытие участков должно состояться по всей стране в 21.00 (22.00 мск), если в течение дня не случится ничего, что могло бы стать поводом для продления голосования. Только после закрытия участков будут оглашены первые данные exit poll. В Польше с полуночи пятницы действует режим тишины, когда запрещены любые формы агитации. "С начала избирательной тишины до 6.00 утра (7.00 мск) воскресенья было зафиксировано 122 случая нарушения избирательной тишины", - сообщила РАР пресс-секретарь Главного управления полиции Катажина Новак. Президент в Польше избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии страны, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 31 тысячи участков для голосования, в том числе за рубежом.

https://ria.ru/20250518/vybory-2017485450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, президентские выборы в польше — 2025