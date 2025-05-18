https://ria.ru/20250518/polsha-2017663402.html
ЦИК Польши рассказал, как проходит голосование на президентских выборах
ЦИК Польши рассказал, как проходит голосование на президентских выборах - РИА Новости, 18.05.2025
ЦИК Польши рассказал, как проходит голосование на президентских выборах
Голосование на президентских выборах в Польше началось без серьезных инцидентов, сообщил агентству РАР представитель избирательной комиссии Рафал Ткач. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:31:00+03:00
2025-05-18T10:31:00+03:00
2025-05-18T10:31:00+03:00
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польша
президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. Голосование на президентских выборах в Польше началось без серьезных инцидентов, сообщил агентству РАР представитель избирательной комиссии Рафал Ткач. "Начало голосования в 7.00 (8.00 мск) утра прошло без происшествий. Ни одна из окружных избирательных комиссий не сообщала в Национальное избирательное управление о том, что какой-либо избирательный участок не открылся вовремя", - сказал он. Как пояснил Ткач, это означает, что в первый час голосования не произошло ничего, что могло бы продлить выборы. Закрытие участков должно состояться по всей стране в 21.00 (22.00 мск), если в течение дня не случится ничего, что могло бы стать поводом для продления голосования. Только после закрытия участков будут оглашены первые данные exit poll. В Польше с полуночи пятницы действует режим тишины, когда запрещены любые формы агитации. "С начала избирательной тишины до 6.00 утра (7.00 мск) воскресенья было зафиксировано 122 случая нарушения избирательной тишины", - сообщила РАР пресс-секретарь Главного управления полиции Катажина Новак. Президент в Польше избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии страны, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 31 тысячи участков для голосования, в том числе за рубежом.
https://ria.ru/20250518/vybory-2017485450.html
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017365014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Президентские выборы в Польше — 2025
ЦИК Польши рассказал, как проходит голосование на президентских выборах
Ткач: голосование на выборах президента Польши началось без серьезных инцидентов
ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости.
Голосование на президентских выборах в Польше началось без серьезных инцидентов, сообщил агентству РАР
представитель избирательной комиссии Рафал Ткач.
"Начало голосования в 7.00 (8.00 мск) утра прошло без происшествий. Ни одна из окружных избирательных комиссий не сообщала в Национальное избирательное управление о том, что какой-либо избирательный участок не открылся вовремя", - сказал он.
Как пояснил Ткач, это означает, что в первый час голосования не произошло ничего, что могло бы продлить выборы. Закрытие участков должно состояться по всей стране в 21.00 (22.00 мск), если в течение дня не случится ничего, что могло бы стать поводом для продления голосования. Только после закрытия участков будут оглашены первые данные exit poll.
В Польше
с полуночи пятницы действует режим тишины, когда запрещены любые формы агитации. "С начала избирательной тишины до 6.00 утра (7.00 мск) воскресенья было зафиксировано 122 случая нарушения избирательной тишины", - сообщила РАР пресс-секретарь Главного управления полиции Катажина Новак.
Президент в Польше избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии страны, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 31 тысячи участков для голосования, в том числе за рубежом.