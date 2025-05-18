Рейтинг@Mail.ru
В Польше начались президентские выборы - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 18.05.2025 (обновлено: 10:51 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/polsha-2017649208.html
В Польше начались президентские выборы
В Польше начались президентские выборы - РИА Новости, 18.05.2025
В Польше начались президентские выборы
Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T08:04:00+03:00
2025-05-18T10:51:00+03:00
в мире
польша
варшава
рафал тшасковски
анджей дуда
дональд туск
право и справедливость
президентские выборы в польше — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902863991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f224c7f6d8df96a437868fa8b2972ca2.jpg
ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента. Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll. Президент избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 31 тысячи участков для голосования, в том числе за рубежом. Действующий глава государства Анджей Дуда не может принять участие в данных выборах, так как занимает свой пост второй раз подряд. На пост президента Польши претендуют 13 кандидатов: Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска, Кароль Навроцкий от оппозиционной "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", спикер сейма Шимон Холовня, Магдален Беят от "Левых", Адриан Зандберг от движения "Вместе", Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны", Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев", Иоанна Сенышин от "Левых демократов", Марек Якубяк от "Свободных республиканцев", Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир", беспартийный Артур Бартошевич и блогер Кшиштоф Становский. Трое из них - Тшасковский, Холовня и Якубяк - участвовали в президентских выборах 2020 года. Во втором туре Тшасковский проиграл Дуде с разницей около 1%. Более чем за сутки до открытия избирательных участков в Польше наступил "день тишины". В соответствии с польским законодательством, "предвыборная тишина" наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером. В этот период запрещена публикация социологических опросов, в том числе exit poll, любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом нельзя срывать расклеенные ранее агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете. За нарушение режима тишины грозят денежные штрафы, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов. Ни один из многочисленных социологических опросов не позволяет предположить, что выборы могут завершиться в первом туре (для этого один из кандидатов должен набрать 50% голосов избирателей). Ожидается, что во второй тур выборов, который пройдет 1 июня, с большим отрывом от конкурентов выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
https://ria.ru/20250518/vybory-2017485450.html
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017365014.html
https://ria.ru/20250513/polsha-2016588965.html
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902863991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4454b07a6f92dfc49f021d2788fab11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, варшава, рафал тшасковски, анджей дуда, дональд туск, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Варшава, Рафал Тшасковски, Анджей Дуда, Дональд Туск, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
В Польше начались президентские выборы

В Польше открылись избирательные участки на президентских выборах

© AP Photo / Michal DyjukМужчина голосует на выборах в Варшаве, Польша
Мужчина голосует на выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Мужчина голосует на выборах в Варшаве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.
Жительница Польши во время голосования на выборах президента Польши - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Процедура выборов президента Польши
00:45
Президент избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 31 тысячи участков для голосования, в том числе за рубежом.
Действующий глава государства Анджей Дуда не может принять участие в данных выборах, так как занимает свой пост второй раз подряд.
На пост президента Польши претендуют 13 кандидатов: Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска, Кароль Навроцкий от оппозиционной "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", спикер сейма Шимон Холовня, Магдален Беят от "Левых", Адриан Зандберг от движения "Вместе", Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны", Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев", Иоанна Сенышин от "Левых демократов", Марек Якубяк от "Свободных республиканцев", Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир", беспартийный Артур Бартошевич и блогер Кшиштоф Становский.
Трое из них - Тшасковский, Холовня и Якубяк - участвовали в президентских выборах 2020 года. Во втором туре Тшасковский проиграл Дуде с разницей около 1%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Врачи не помогут. В тылу Украины появилась новая угроза
Вчера, 08:00
Более чем за сутки до открытия избирательных участков в Польше наступил "день тишины". В соответствии с польским законодательством, "предвыборная тишина" наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.
В этот период запрещена публикация социологических опросов, в том числе exit poll, любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом нельзя срывать расклеенные ранее агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.
За нарушение режима тишины грозят денежные штрафы, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов.
Ни один из многочисленных социологических опросов не позволяет предположить, что выборы могут завершиться в первом туре (для этого один из кандидатов должен набрать 50% голосов избирателей). Ожидается, что во второй тур выборов, который пройдет 1 июня, с большим отрывом от конкурентов выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией
13 мая, 00:17
 
В миреПольшаВаршаваРафал ТшасковскиАнджей ДудаДональд ТускПраво и справедливостьПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала