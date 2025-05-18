https://ria.ru/20250518/pogoda-2017654943.html
Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России на следующей неделе
Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России на следующей неделе - РИА Новости, 18.05.2025
Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России на следующей неделе
Следующая неделя в Центральной России начнется с похолодания и дождей, днем в понедельник ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T09:09:00+03:00
2025-05-18T09:09:00+03:00
2025-05-18T09:09:00+03:00
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следующая неделя в Центральной России начнется с похолодания и дождей, днем в понедельник ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Неделя в Центральной России стартует с дождей и похолодания. Если ночью плюс 8 - плюс 13, то днем уже не выше плюс 12 - плюс 17 градусов. Ветрено – порывы западного ветра до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба. Во вторник, в тылу циклона, дожди и еще холоднее: ночью плюс 5 - плюс 10, днем всего плюс 11 - плюс 16 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в среду под утро распогодится и похолодает до плюс 2 - плюс 7, днем из-за очередного циклона дожди возобновятся, ожидается плюс 14 - плюс 19 градусов. "В четверг заглянет гребень антициклона – станет солнечно и сухо, в сумерках плюс 1 - плюс 6, а днем, воздух прогреется плюс 16 - плюс 21. В пятницу в теплом секторе циклона, местами небольшой дождь, ночью плюс 7 - плюс 12, днем плюс 19 - плюс 24 градуса. В выходные похолодает, и зарядят дожди. По ночам плюс 9 - плюс 14, в дневные часы: в субботу плюс 17 - плюс 22, в воскресенье на градус-другой ниже", - уточнил Тишковец.
https://ria.ru/20250517/vilfand-2017527222.html
https://ria.ru/20250516/tishkovets-2017294120.html
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евгений тишковец, общество
Евгений Тишковец, Общество
Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России на следующей неделе
Синоптик Тишковец: следующая неделя в Центральной России начнется с похолодания
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следующая неделя в Центральной России начнется с похолодания и дождей, днем в понедельник ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Неделя в Центральной России стартует с дождей и похолодания. Если ночью плюс 8 - плюс 13, то днем уже не выше плюс 12 - плюс 17 градусов. Ветрено – порывы западного ветра до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба. Во вторник, в тылу циклона, дожди и еще холоднее: ночью плюс 5 - плюс 10, днем всего плюс 11 - плюс 16 градусов", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что в среду под утро распогодится и похолодает до плюс 2 - плюс 7, днем из-за очередного циклона дожди возобновятся, ожидается плюс 14 - плюс 19 градусов.
"В четверг заглянет гребень антициклона – станет солнечно и сухо, в сумерках плюс 1 - плюс 6, а днем, воздух прогреется плюс 16 - плюс 21. В пятницу в теплом секторе циклона, местами небольшой дождь, ночью плюс 7 - плюс 12, днем плюс 19 - плюс 24 градуса. В выходные похолодает, и зарядят дожди. По ночам плюс 9 - плюс 14, в дневные часы: в субботу плюс 17 - плюс 22, в воскресенье на градус-другой ниже", - уточнил Тишковец.