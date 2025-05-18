Рейтинг@Mail.ru
Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России на следующей неделе - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/pogoda-2017654943.html
Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России на следующей неделе
Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России на следующей неделе - РИА Новости, 18.05.2025
Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России на следующей неделе
Следующая неделя в Центральной России начнется с похолодания и дождей, днем в понедельник ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T09:09:00+03:00
2025-05-18T09:09:00+03:00
евгений тишковец
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011529943_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_11238ddccd2f76fcb5ff7f1ac2bb25c2.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следующая неделя в Центральной России начнется с похолодания и дождей, днем в понедельник ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Неделя в Центральной России стартует с дождей и похолодания. Если ночью плюс 8 - плюс 13, то днем уже не выше плюс 12 - плюс 17 градусов. Ветрено – порывы западного ветра до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба. Во вторник, в тылу циклона, дожди и еще холоднее: ночью плюс 5 - плюс 10, днем всего плюс 11 - плюс 16 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в среду под утро распогодится и похолодает до плюс 2 - плюс 7, днем из-за очередного циклона дожди возобновятся, ожидается плюс 14 - плюс 19 градусов. "В четверг заглянет гребень антициклона – станет солнечно и сухо, в сумерках плюс 1 - плюс 6, а днем, воздух прогреется плюс 16 - плюс 21. В пятницу в теплом секторе циклона, местами небольшой дождь, ночью плюс 7 - плюс 12, днем плюс 19 - плюс 24 градуса. В выходные похолодает, и зарядят дожди. По ночам плюс 9 - плюс 14, в дневные часы: в субботу плюс 17 - плюс 22, в воскресенье на градус-другой ниже", - уточнил Тишковец.
https://ria.ru/20250517/vilfand-2017527222.html
https://ria.ru/20250516/tishkovets-2017294120.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011529943_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_630d7e509a99676cbdb26ff691799ed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений тишковец, общество
Евгений Тишковец, Общество
Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России на следующей неделе

Синоптик Тишковец: следующая неделя в Центральной России начнется с похолодания

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛюди под зонтами
Люди под зонтами - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Люди под зонтами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следующая неделя в Центральной России начнется с похолодания и дождей, днем в понедельник ожидается до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Неделя в Центральной России стартует с дождей и похолодания. Если ночью плюс 8 - плюс 13, то днем уже не выше плюс 12 - плюс 17 градусов. Ветрено – порывы западного ветра до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба. Во вторник, в тылу циклона, дожди и еще холоднее: ночью плюс 5 - плюс 10, днем всего плюс 11 - плюс 16 градусов", - рассказал Тишковец.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Вильфанд спрогнозировал погоду на Алтае на выходных
Вчера, 05:53
Синоптик отметил, что в среду под утро распогодится и похолодает до плюс 2 - плюс 7, днем из-за очередного циклона дожди возобновятся, ожидается плюс 14 - плюс 19 градусов.
"В четверг заглянет гребень антициклона – станет солнечно и сухо, в сумерках плюс 1 - плюс 6, а днем, воздух прогреется плюс 16 - плюс 21. В пятницу в теплом секторе циклона, местами небольшой дождь, ночью плюс 7 - плюс 12, днем плюс 19 - плюс 24 градуса. В выходные похолодает, и зарядят дожди. По ночам плюс 9 - плюс 14, в дневные часы: в субботу плюс 17 - плюс 22, в воскресенье на градус-другой ниже", - уточнил Тишковец.
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Синоптик рассказал, когда в России будет комфортная погода
16 мая, 10:52
 
Евгений ТишковецОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала