https://ria.ru/20250518/podmoskove-2017634961.html

В Подмосковье возбудили дело после ДТП с автобусом

В Подмосковье возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 18.05.2025

В Подмосковье возбудили дело после ДТП с автобусом

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, возбуждено в Московской области после ДТП с... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T00:34:00+03:00

2025-05-18T00:34:00+03:00

2025-05-18T00:34:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, возбуждено в Московской области после ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщает подмосковный главк МВД РФ. В субботу подмосковная прокуратура сообщила, что около 15.00 на 36-м километре трассы М-5 "Урал" в Раменском муниципальном округе грузовик столкнулся с автомобилем "Киа Спортейдж". Оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие машины въехал рейсовый автобус. В результате травмы различной степени тяжести получили 14 человек: пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, уточнили в ведомстве. "Следователем Следственного управления МУ МВД России "Раменское" по факту ДТП с участием автобуса возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.

https://ria.ru/20241007/dtp-1976829043.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье)