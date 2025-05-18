https://ria.ru/20250518/podmoskove-2017634961.html
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с автобусом
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 18.05.2025
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, возбуждено в Московской области после ДТП с... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T00:34:00+03:00
2025-05-18T00:34:00+03:00
2025-05-18T00:34:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, возбуждено в Московской области после ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщает подмосковный главк МВД РФ. В субботу подмосковная прокуратура сообщила, что около 15.00 на 36-м километре трассы М-5 "Урал" в Раменском муниципальном округе грузовик столкнулся с автомобилем "Киа Спортейдж". Оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие машины въехал рейсовый автобус. В результате травмы различной степени тяжести получили 14 человек: пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, уточнили в ведомстве. "Следователем Следственного управления МУ МВД России "Раменское" по факту ДТП с участием автобуса возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
https://ria.ru/20241007/dtp-1976829043.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с автобусом
МВД возбудило уголовное дело после ДТП с автобусом в Подмосковье