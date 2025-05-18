https://ria.ru/20250518/pivo-2017655203.html

ЕС нарастил на треть продажи пива в Россию

ЕС нарастил на треть продажи пива в Россию - РИА Новости, 18.05.2025

ЕС нарастил на треть продажи пива в Россию

Евросоюз после четырех месяцев снижения поставок пива в Россию неожиданно нарастил продажи в марте - до максимума за три месяца, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T09:15:00+03:00

2025-05-18T09:15:00+03:00

2025-05-18T09:15:00+03:00

экономика

евросоюз

россия

пиво

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Евросоюз после четырех месяцев снижения поставок пива в Россию неожиданно нарастил продажи в марте - до максимума за три месяца, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Страны ЕС начали сокращать поставки в ноябре прошлого года, при этом в феврале они упали до наименьшего значения с начала 2016 года. Однако в марте неожиданно они выросли на треть и составили максимальные за три месяца 6,1 миллиона евро. Главным европейским поставщиком второй месяц подряд остается Чехия, которая в марте экспортировала пива на российский рынок на 1,8 миллиона евро, что в 1,5 раза больше уровня месяцем ранее. Германия в начале весны поставила пива на 1,3 миллиона евро против 798 тысяч месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает Литва, поставки откуда выросли вдвое и составили 939 тысяч евро. Интересно, что поставки пива после четырехмесячной паузы возобновила Италия, хотя и всего на 56 тысяч евро. Одним из основных поставщиков пива в Россию сейчас является Китай - в марте он поставил этого алкоголя на 3,2 миллиона долларов, писало в прошлом месяце РИА Новости. Это больше, чем экспортировала за месяц любая страна в ЕС.

https://ria.ru/20250518/konturmarket-2017652359.html

https://ria.ru/20250514/proizvodstvo-2016816039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, россия, пиво