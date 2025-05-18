"Там творилось страшное". Тайна "кровавой пещеры" майя наконец раскрыта
Биоархеолог Блёз: майя использовали пещеру Куэва-де-Сангре для жертвоприношений
© AP Photo / Israel LealЛюди возле пирамиды Кукулькан в Чичен-Ице, Мексика
© AP Photo / Israel Leal
Люди возле пирамиды Кукулькан в Чичен-Ице, Мексика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Шокирующее открытие в Гватемале проливает свет на один из самых жутких обрядов индейцев майя. Его следы — сотни человеческих трупов — до сих пор не дают археологам спокойно спать. Как выяснилось, жертв убивали довольно изобретательным способом. Об исследовании, наводящем ужас, — в материале РИА Новости.
Кому все это было нужно
Систему пещер в департаменте Петен (Гватемала) ученые облюбовали еще в 1990-х. Из рассказов местных жителей они узнали, что в них некогда совершали ритуалы легендарные майя.
Правда, в одно подземелье никто из старожилов заходить не решался. "Там творилось страшное", — объясняли они. Да и название у места соответствующее — Куэва-де-Сангре, что переводится как "кровавая пещера".
Как известно, к подобным сельским страшилкам ученые относятся скептически. А потому команда биоархеолога Мишель Блёз из Калифорнийского университета отправилась посмотреть на это капище. Попасть туда можно лишь через небольшую расщелину, дальше — узкий крутой спуск к подземному озеру.
А вокруг него, что немало поразило исследователей, — огромное количество человеческих костей. Останки более сотни человек лежали прямо на берегу, незахороненные. Результаты предварительного анализа показали: большинство из них относится к периоду 400 года до нашей эры — 250 года нашей эры.
© Фото : California State University/James E. BradyОстанки жертв ритуала майя в пещере Куэва-де-Сангре в Гватемале
© Фото : California State University/James E. Brady
Останки жертв ритуала майя в пещере Куэва-де-Сангре в Гватемале
Но главное, на скелетах — следы серьезных травм. "Все они смертельные и нанесены непосредственно в момент гибели людей. Из этого мы делаем вывод, что Куэва-де-Сангре использовалась майя как место жертвоприношений", — рассказала журналистам Мишель Блёз.
На ритуальный характер пещеры указывали и другие факты. Например, сложенные друг на друга столбиком детские черепа. Или наличие предметов культа, таких как красная охра и обсидиановые ножи.
Остался вопрос, кому приносили эти жертвы. Но, кажется, ученые уже нашли на него ответ.
"Хороший посредник"
Озеро занимает почти всю площадь пещеры. И попасть внутрь можно исключительно с марта по май — в сезон засухи. У местных же есть традиция — в начале последнего весеннего месяца отмечать День креста. Этот праздник, по их словам, уходит корнями в глубокую древность и берет начало от майанского торжества в честь ниспослания дождей.
В мифологии индейцев был лишь один бог, которому преподносили подобные кровавые подарки. Это повелитель воды Чак. Из всех небожителей он, пожалуй, главный старожил — его культ зародился еще на заре доколумбовой цивилизации.
На рельефных изображениях в храмах майя он обычно держит в руке топор или змею. И то и другое — символы молний.
О том, насколько кровавым был культ Чака, свидетельствуют находки последних десятилетий. На нескольких сосудах I века до нашей эры — I века нашей эры он изображен приносящим в жертву младенцев. В городе Мульчик недалеко от Ушмаля археологи наткнулись на фреску, где Чак восседает на троне, окруженном человеческими телами. А на алтаре в древнем поселении Лабна небожителю преподносят в дар взятых в плен воинов.
Но самый масштабный жертвенник — в священном городе майя Чичен-Ица. Это сенот — карстовая воронка, скрытая в лесу, вдали от основных построек. В испанской хронике 1579 года приводится рассказ аборигена об этом месте.
"Правители и знатные люди всех ближних провинций имели обычай: <...> бросать в него женщин из числа принадлежавших им, — свидетельствовал он. — Они приказывали этим женщинам вымаливать у богов удачный и счастливый год для своего господина. Женщин бросали несвязанными, и они падали в воду с большим шумом".
Остатки древнего города индейцев майя в Мексике
В другой летописи уточняется, что жертвы были исключительно из знатных родов и непременно невинные: "Все шли процессией вместе с девицей <…> и, привязав ее к длинной веревке, опускали вниз, в глубины колодца, окуная много раз, до тех пор, пока не умерщвляли — для того чтобы она была хорошим посредником с их богами".
Помимо этого, майя бросали в колодец бесчисленное количество всевозможных драгоценностей.
Бездонная пропасть
Проверить это взялся в 1904-м американский дипломат в отставке и археолог-любитель Эдвард Герберт Томпсон. Выкупил участок земли вокруг сенота, нанял людей, приобрел землечерпалку и отправился в Чичен-Ицу.
Спустя пару недель его команда стала доставать со дна колодца золотые и медные диски с гравировкой, нефритовые украшения, бронзовые колокольчики и глиняные чаши. А затем пошли человеческие кости.
© Фото : public domainУчастники исследовательского проекта в Чичен-Ице на Юкатане: Э. Х. Томпсон, Монро Амсден, Эрл Х. Моррис, Энн Моррис, С. Дж. Морли. 21 мая 1924 года
Участники исследовательского проекта в Чичен-Ице на Юкатане: Э. Х. Томпсон, Монро Амсден, Эрл Х. Моррис, Энн Моррис, С. Дж. Морли. 21 мая 1924 года
Томпсон поспешил заявить коллегам, что все они принадлежат девушкам. Но его въедливый друг, антрополог Эрнест Хутон из Музея Пибоди, с выводами не торопился.
"Всего из колодца извлекли останки сорока двух индивидов, — писал он в отчете. — Кости прекрасно сохранились. И хотя, согласно легенде, все они должны принадлежать принесенным в жертву девицам, это отнюдь не так: 13 черепов принадлежит взрослым мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет, восемь — женщинам в возрасте от 18 до 54 лет и 21 — детям от одного года до 12 лет".
У трех из восьми женщин еще при жизни были переломы пальцев, рук и ног. Аналогичные увечья — у мужчин. Антрополог сделал вывод, что все эти люди были рабами.
Да, Герберт Томпсон ошибся. Но его открытие подтолкнуло других исследователей заняться священным сенотом. Уже в 1961-м в Чичен-Ицу направилась группа специалистов из Национального института антропологии и истории в Мехико.
В их распоряжении было оборудование по последнему слову техники. С его помощью они обнаружили на дне колодца настоящую кладовую культур. Многие артефакты принадлежали народам, жившим далеко от майя. А все — из-за особой склонности индейцев к торговле. Собственного производства металлов у них не было, но обширная сеть дорог имелась. По ней отправлялись караваны купцов в Центральную Мексику, в империю ацтеков, в Коста-Рику и Панаму. Соль, ткани и мед меняли на какао, нефрит, изделия из золота и меди.
Интерес к священному сеноту не иссяк и в наши дни. Не исключено, что археологи достанут со дна еще множество бесценных артефактов. А быть может, и новых жертв кровавого бога Чака.