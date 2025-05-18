https://ria.ru/20250518/perevorot-2017645446.html

СМИ сообщили о подготовке переворота в Румынии соратником Джорджеску

СМИ сообщили о подготовке переворота в Румынии соратником Джорджеску - РИА Новости, 18.05.2025

СМИ сообщили о подготовке переворота в Румынии соратником Джорджеску

После отмены результатов первого тура выборов в Румынии в 2024 году готовился переворот с участием вооруженных наемников и соратника кандидата в президенты... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T06:01:00+03:00

2025-05-18T06:01:00+03:00

2025-05-18T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. После отмены результатов первого тура выборов в Румынии в 2024 году готовился переворот с участием вооруженных наемников и соратника кандидата в президенты Кэлина Джорджеску Хорациу Потра, утверждает Politico со ссылкой на материалы следствия.По информации издания, после того как Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура, Джорджеску якобы собрал своих соратников на конной базе недалеко от Бухареста. Там присутствовал и Хорациу Потра, которого издание называет "лидером группы наемников"."Следователи теперь рассматривают рандеву на ранчо как ключевой момент того, что, по их мнению, было заговором с целью дестабилизации Румынии после отмены выборов с помощью восстания в стиле 6 января (День штурма Капитолия в США в 2021 году. — Прим. ред.)", — утверждается в материале.Потра был арестован на следующий день после встречи на базе, пишет газета. При этом, по словам одного из владельцев ранчо, все присутствующие в тот момент были "напряжены и обеспокоены", однако подробности беседы остались неизвестными. Теперь соратник Джорджеску рассматривается как подозреваемый в деле о предполагаемом заговоре.Официально опубликованная в Politico информация не подтверждена.В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.Джорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://ria.ru/20250515/es-2017209869.html

https://ria.ru/20250517/rumyniya-2017558590.html

https://ria.ru/20250509/rumyniya-2015899718.html

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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, бухарест