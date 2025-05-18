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В Европе раскрыли страшную роль Зеленского на переговорах по Украине - РИА Новости, 18.05.2025
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02:54 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/peregovory-2017639902.html
В Европе раскрыли страшную роль Зеленского на переговорах по Украине
В Европе раскрыли страшную роль Зеленского на переговорах по Украине - РИА Новости, 18.05.2025
В Европе раскрыли страшную роль Зеленского на переговорах по Украине
Европейские лидеры будут пытаться саботировать процесс мирного урегулирования через Владимира Зеленского, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T02:54:00+03:00
2025-05-18T02:54:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Европейские лидеры будут пытаться саботировать процесс мирного урегулирования через Владимира Зеленского, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Их единственный способ саботировать мирный процесс — через Зеленского, у которого есть место за столом (Переговоров. — Прим. ред.)", — написал он.По словам эксперта, несмотря на то, что Европу выбросили из процесса переговоров из-за позиции лидеров ФРГ, Франции, Британии и Польши, нацеленных на продолжение войны, а не на установление мира, они все равно будут пытаться повлиять на результат.В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с президентом США.Стармер позже заявил, что Россия заняла "неприемлемую" позицию на переговорах в Стамбуле, а также что он "обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом". В посольстве России в Лондоне, в свою очередь, ответили, что такие слова вызывают недоумение.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250517/vsu-2017627399.html
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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский
В Европе раскрыли страшную роль Зеленского на переговорах по Украине

Кошкович: европейские лидеры будут саботировать мирный процесс через Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Европейские лидеры будут пытаться саботировать процесс мирного урегулирования через Владимира Зеленского, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
«
"Их единственный способ саботировать мирный процесс — через Зеленского, у которого есть место за столом (Переговоров. — Прим. ред.)", — написал он.
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Вчера, 22:37
По словам эксперта, несмотря на то, что Европу выбросили из процесса переговоров из-за позиции лидеров ФРГ, Франции, Британии и Польши, нацеленных на продолжение войны, а не на установление мира, они все равно будут пытаться повлиять на результат.
В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с президентом США.
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Стармер позже заявил, что Россия заняла "неприемлемую" позицию на переговорах в Стамбуле, а также что он "обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом". В посольстве России в Лондоне, в свою очередь, ответили, что такие слова вызывают недоумение.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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