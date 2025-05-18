https://ria.ru/20250518/peregovory-2017639902.html

В Европе раскрыли страшную роль Зеленского на переговорах по Украине

В Европе раскрыли страшную роль Зеленского на переговорах по Украине - РИА Новости, 18.05.2025

В Европе раскрыли страшную роль Зеленского на переговорах по Украине

Европейские лидеры будут пытаться саботировать процесс мирного урегулирования через Владимира Зеленского, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T02:54:00+03:00

2025-05-18T02:54:00+03:00

2025-05-18T02:54:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Европейские лидеры будут пытаться саботировать процесс мирного урегулирования через Владимира Зеленского, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Их единственный способ саботировать мирный процесс — через Зеленского, у которого есть место за столом (Переговоров. — Прим. ред.)", — написал он.По словам эксперта, несмотря на то, что Европу выбросили из процесса переговоров из-за позиции лидеров ФРГ, Франции, Британии и Польши, нацеленных на продолжение войны, а не на установление мира, они все равно будут пытаться повлиять на результат.В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с президентом США.Стармер позже заявил, что Россия заняла "неприемлемую" позицию на переговорах в Стамбуле, а также что он "обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом". В посольстве России в Лондоне, в свою очередь, ответили, что такие слова вызывают недоумение.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250517/vsu-2017627399.html

https://ria.ru/20250518/nato-2017639477.html

https://ria.ru/20250517/makron-2017554284.html

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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский