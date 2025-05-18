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Стал известен средний размер страховой пенсии в России - РИА Новости, 18.05.2025
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02:27 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/pensii-2017638689.html
Стал известен средний размер страховой пенсии в России
Стал известен средний размер страховой пенсии в России - РИА Новости, 18.05.2025
Стал известен средний размер страховой пенсии в России
Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T02:27:00+03:00
2025-05-18T02:27:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, средний размер страховой пенсии в России находится на уровне 24 092,44 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года. При этом средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера чуть выше - 24 846,09 рублей, а по старости - 24 979,15 рублей. Средний размер страховой пенсии по инвалидности составляет почти 15,5 тысяч рублей в месяц, а по случаю потери кормильца более 16,7 тысяч рублей в месяц. Ранее Социальный фонд публиковал данные, в которых указано, что численность пенсионеров на учете в его системе — 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.
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общество, россия
Общество, Россия
Стал известен средний размер страховой пенсии в России

Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть больше 24 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер страховой пенсии в России находится на уровне 24 092,44 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года.
При этом средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера чуть выше - 24 846,09 рублей, а по старости - 24 979,15 рублей. Средний размер страховой пенсии по инвалидности составляет почти 15,5 тысяч рублей в месяц, а по случаю потери кормильца более 16,7 тысяч рублей в месяц.
Ранее Социальный фонд публиковал данные, в которых указано, что численность пенсионеров на учете в его системе — 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.
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