https://ria.ru/20250518/pensii-2017638689.html

Стал известен средний размер страховой пенсии в России

Стал известен средний размер страховой пенсии в России - РИА Новости, 18.05.2025

Стал известен средний размер страховой пенсии в России

Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T02:27:00+03:00

2025-05-18T02:27:00+03:00

2025-05-18T02:27:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, средний размер страховой пенсии в России находится на уровне 24 092,44 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года. При этом средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера чуть выше - 24 846,09 рублей, а по старости - 24 979,15 рублей. Средний размер страховой пенсии по инвалидности составляет почти 15,5 тысяч рублей в месяц, а по случаю потери кормильца более 16,7 тысяч рублей в месяц. Ранее Социальный фонд публиковал данные, в которых указано, что численность пенсионеров на учете в его системе — 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.

https://ria.ru/20250517/pensii-2017516758.html

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