Балтийский флот пресекает провокации недружественных стран, заявил Патрушев
Патрушев: БФ пресекает провокации военно-морских сил недружественных стран
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Балтийский флот (БФ) в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Он поздравил весь личный состав, ветеранов и гражданских специалистов БФ с отмечаемым в воскресенье Днем Балтийского флота России.
"Основанный Петром Первым Балтийский флот по праву считается колыбелью Военно-Морского Флота России, а вся его история является примером героизма, мужества, отваги и преданности Отечеству", - отмечается в телеграмме.
Балтийцы с честью выполняют задачи по защите морских рубежей Родины, подчеркнул Патрушев. "В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, оттачивает свое мастерство в ходе учений на Балтике и дальних походах", - указал он.
Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, и высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства, отмечал ранее Патрушев. Но Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, укрепление военной мощи России в этом регионе - гарант ее суверенитета на этом стратегическом направлении, подчеркивал Патрушев.
Боевая подготовка БФ активизируется по всем качественным параметрам, отмечал помощник главы государства в нынешнем году. В числе прочего Патрушев отмечал совершенствование выучки Балтфлота в области противодействия подводным диверсионным силам. Продолжается оснащение БФ кораблями новых поколений, в том числе малыми ракетными кораблями, несущими на борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь". Флот пополняется за счет новых фрегатов, корветов, противоминных кораблей, гидрографических судов и катеров. Развивается комплексная инфраструктура базирования сил флота, перечислял помощник президента.
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Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна. Историческая значимость той победы для России была подчеркнута награждением всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью "Небываемое бывает".
Сейчас Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Балтийском море. Основными задачами Балтийского флота являются защита экономической зоны РФ и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства России в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и др.).
По информации на сайте Минобороны России, Балтийский флот в своем составе имеет соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морскую авиацию флота, береговые войска, части ПВО, а также тылового технического и специального обеспечения.