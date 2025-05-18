https://ria.ru/20250518/patrushev-2017649439.html

Балтийский флот пресекает провокации недружественных стран, заявил Патрушев

Балтийский флот пресекает провокации недружественных стран, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.05.2025

Балтийский флот пресекает провокации недружественных стран, заявил Патрушев

Балтийский флот (БФ) в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T08:06:00+03:00

2025-05-18T08:06:00+03:00

2025-05-18T08:06:00+03:00

россия

вашингтон (штат)

москва

николай патрушев

петр i

балтийский флот вмф россии

нато

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Балтийский флот (БФ) в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он поздравил весь личный состав, ветеранов и гражданских специалистов БФ с отмечаемым в воскресенье Днем Балтийского флота России. "Основанный Петром Первым Балтийский флот по праву считается колыбелью Военно-Морского Флота России, а вся его история является примером героизма, мужества, отваги и преданности Отечеству", - отмечается в телеграмме. Балтийцы с честью выполняют задачи по защите морских рубежей Родины, подчеркнул Патрушев. "В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, оттачивает свое мастерство в ходе учений на Балтике и дальних походах", - указал он. Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, и высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства, отмечал ранее Патрушев. Но Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, укрепление военной мощи России в этом регионе - гарант ее суверенитета на этом стратегическом направлении, подчеркивал Патрушев. Боевая подготовка БФ активизируется по всем качественным параметрам, отмечал помощник главы государства в нынешнем году. В числе прочего Патрушев отмечал совершенствование выучки Балтфлота в области противодействия подводным диверсионным силам. Продолжается оснащение БФ кораблями новых поколений, в том числе малыми ракетными кораблями, несущими на борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь". Флот пополняется за счет новых фрегатов, корветов, противоминных кораблей, гидрографических судов и катеров. Развивается комплексная инфраструктура базирования сил флота, перечислял помощник президента. Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна. Историческая значимость той победы для России была подчеркнута награждением всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью "Небываемое бывает". Сейчас Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Балтийском море. Основными задачами Балтийского флота являются защита экономической зоны РФ и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства России в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и др.). По информации на сайте Минобороны России, Балтийский флот в своем составе имеет соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морскую авиацию флота, береговые войска, части ПВО, а также тылового технического и специального обеспечения.

https://ria.ru/20250430/patrushev-2014315842.html

https://ria.ru/20250430/patrushev-2014259985.html

россия

вашингтон (штат)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вашингтон (штат), москва, николай патрушев, петр i, балтийский флот вмф россии, нато, безопасность