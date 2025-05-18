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Балтийский флот пресекает провокации недружественных стран, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.05.2025
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08:06 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/patrushev-2017649439.html
Балтийский флот пресекает провокации недружественных стран, заявил Патрушев
Балтийский флот пресекает провокации недружественных стран, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.05.2025
Балтийский флот пресекает провокации недружественных стран, заявил Патрушев
Балтийский флот (БФ) в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T08:06:00+03:00
2025-05-18T08:06:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
москва
николай патрушев
петр i
балтийский флот вмф россии
нато
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Балтийский флот (БФ) в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он поздравил весь личный состав, ветеранов и гражданских специалистов БФ с отмечаемым в воскресенье Днем Балтийского флота России. "Основанный Петром Первым Балтийский флот по праву считается колыбелью Военно-Морского Флота России, а вся его история является примером героизма, мужества, отваги и преданности Отечеству", - отмечается в телеграмме. Балтийцы с честью выполняют задачи по защите морских рубежей Родины, подчеркнул Патрушев. "В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, оттачивает свое мастерство в ходе учений на Балтике и дальних походах", - указал он. Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, и высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства, отмечал ранее Патрушев. Но Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, укрепление военной мощи России в этом регионе - гарант ее суверенитета на этом стратегическом направлении, подчеркивал Патрушев. Боевая подготовка БФ активизируется по всем качественным параметрам, отмечал помощник главы государства в нынешнем году. В числе прочего Патрушев отмечал совершенствование выучки Балтфлота в области противодействия подводным диверсионным силам. Продолжается оснащение БФ кораблями новых поколений, в том числе малыми ракетными кораблями, несущими на борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь". Флот пополняется за счет новых фрегатов, корветов, противоминных кораблей, гидрографических судов и катеров. Развивается комплексная инфраструктура базирования сил флота, перечислял помощник президента. Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна. Историческая значимость той победы для России была подчеркнута награждением всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью "Небываемое бывает". Сейчас Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Балтийском море. Основными задачами Балтийского флота являются защита экономической зоны РФ и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства России в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и др.). По информации на сайте Минобороны России, Балтийский флот в своем составе имеет соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морскую авиацию флота, береговые войска, части ПВО, а также тылового технического и специального обеспечения.
https://ria.ru/20250430/patrushev-2014315842.html
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россия, вашингтон (штат), москва, николай патрушев, петр i, балтийский флот вмф россии, нато, безопасность
Россия, Вашингтон (штат), Москва, Николай Патрушев, Петр I, Балтийский флот ВМФ России, НАТО, Безопасность
Балтийский флот пресекает провокации недружественных стран, заявил Патрушев

Патрушев: БФ пресекает провокации военно-морских сил недружественных стран

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Балтийский флот (БФ) в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Он поздравил весь личный состав, ветеранов и гражданских специалистов БФ с отмечаемым в воскресенье Днем Балтийского флота России.
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"Основанный Петром Первым Балтийский флот по праву считается колыбелью Военно-Морского Флота России, а вся его история является примером героизма, мужества, отваги и преданности Отечеству", - отмечается в телеграмме.
Балтийцы с честью выполняют задачи по защите морских рубежей Родины, подчеркнул Патрушев. "В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, оттачивает свое мастерство в ходе учений на Балтике и дальних походах", - указал он.
Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, и высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства, отмечал ранее Патрушев. Но Москва не допустит посягательства на свои национальные интересы на Балтике, укрепление военной мощи России в этом регионе - гарант ее суверенитета на этом стратегическом направлении, подчеркивал Патрушев.
Боевая подготовка БФ активизируется по всем качественным параметрам, отмечал помощник главы государства в нынешнем году. В числе прочего Патрушев отмечал совершенствование выучки Балтфлота в области противодействия подводным диверсионным силам. Продолжается оснащение БФ кораблями новых поколений, в том числе малыми ракетными кораблями, несущими на борту морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь". Флот пополняется за счет новых фрегатов, корветов, противоминных кораблей, гидрографических судов и катеров. Развивается комплексная инфраструктура базирования сил флота, перечислял помощник президента.
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Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна. Историческая значимость той победы для России была подчеркнута награждением всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью "Небываемое бывает".
Сейчас Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Балтийском море. Основными задачами Балтийского флота являются защита экономической зоны РФ и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства России в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и др.).
По информации на сайте Минобороны России, Балтийский флот в своем составе имеет соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морскую авиацию флота, береговые войска, части ПВО, а также тылового технического и специального обеспечения.
 
РоссияВашингтон (штат)МоскваНиколай ПатрушевПетр IБалтийский флот ВМФ РоссииНАТОБезопасность
 
 
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