https://ria.ru/20250518/pamyatnik-2017643471.html

"Советский ученый": журналист ужаснулся от случившегося на Украине

"Советский ученый": журналист ужаснулся от случившегося на Украине - РИА Новости, 18.05.2025

"Советский ученый": журналист ужаснулся от случившегося на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал действия вандала, уничтожившего в Полтавской области Украины памятник советскому ученому Ивану Мичурину,... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T04:54:00+03:00

2025-05-18T04:54:00+03:00

2025-05-18T04:54:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал действия вандала, уничтожившего в Полтавской области Украины памятник советскому ученому Ивану Мичурину, соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.Накануне в Сети появилось видео, на котором подросток ночью кувалдой наносит серию мощных ударов по памятнику биологу, расположенному в селе Мачехи Полтавской области. В результате чего была разрушена голова монумента."В Полтаве на Украине на пути к членству в ЕС и просвещению был снесен памятник известному советскому ученому Ивану Мичурину. Это и есть Украина", — сыронизировал Боуз.Иван Владимирович Мичурин — российский и советский биолог-ботаник, садовод, селекционер-генетик, основоположник советской агробиологии. Автор более 350 сортов плодовых, ягодных, овощных и декоративных растений.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20250516/odessa-2017385431.html

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полтавская область

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