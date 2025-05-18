"Советский ученый": журналист ужаснулся от случившегося на Украине
Журналист Боуз раскритиковал уничтожение памятника Мичурину под Полтавой
© AP Photo / Virginia MayoОбодок с лентами в цвет флага Украины
© AP Photo / Virginia Mayo
Ободок с лентами в цвет флага Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал действия вандала, уничтожившего в Полтавской области Украины памятник советскому ученому Ивану Мичурину, соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.
Накануне в Сети появилось видео, на котором подросток ночью кувалдой наносит серию мощных ударов по памятнику биологу, расположенному в селе Мачехи Полтавской области. В результате чего была разрушена голова монумента.
© ФотоСкриншот из видео с вандалом, разрушившим памятник Мичурину в Полтавской области Украины
© Фото
Скриншот из видео с вандалом, разрушившим памятник Мичурину в Полтавской области Украины
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"В Полтаве на Украине на пути к членству в ЕС и просвещению был снесен памятник известному советскому ученому Ивану Мичурину. Это и есть Украина", — сыронизировал Боуз.
Иван Владимирович Мичурин — российский и советский биолог-ботаник, садовод, селекционер-генетик, основоположник советской агробиологии. Автор более 350 сортов плодовых, ягодных, овощных и декоративных растений.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.