https://ria.ru/20250518/obstrel-2017684449.html

В Белгородской области мирный житель получил ранение из-за атаки дрона ВСУ

В Белгородской области мирный житель получил ранение из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 18.05.2025

В Белгородской области мирный житель получил ранение из-за атаки дрона ВСУ

Украинский дрон атаковал автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T13:54:00+03:00

2025-05-18T13:54:00+03:00

2025-05-18T14:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."На участке дороги Казинка — Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног доставили в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что после оказания необходимой помощи медики транспортируют пострадавшего в областную клиническую больницу. Транспортное средство получило повреждения, добавил глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия