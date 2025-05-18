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В Белгородской области мирный житель получил ранение из-за атаки дрона ВСУ
В Белгородской области мирный житель получил ранение из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 18.05.2025
В Белгородской области мирный житель получил ранение из-за атаки дрона ВСУ
Украинский дрон атаковал автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:54:00+03:00
2025-05-18T13:54:00+03:00
2025-05-18T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."На участке дороги Казинка — Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног доставили в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что после оказания необходимой помощи медики транспортируют пострадавшего в областную клиническую больницу. Транспортное средство получило повреждения, добавил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области мирный житель получил ранение из-за атаки дрона ВСУ
Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Валуйском округе и ранил мирного жителя