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Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.05.2025
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 10 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T00:14:00+03:00
2025-05-18T00:14:00+03:00
2025-05-18T00:14:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 10 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженных атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака на светлодарском направлении. Всего выпущено 10 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, поступили сведения о гибели одного и ранении трех мирных жителей. За предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
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украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 10 боеприпасов