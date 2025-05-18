https://ria.ru/20250518/neft-2017690034.html

Президент Ирана предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти

Президент Ирана предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти - РИА Новости, 18.05.2025

Президент Ирана предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти

Западные страны будут парализованы, если поставки энергоресурсов, главным образом – нефти, будут прекращены, в этом случае Запад будет сталкивать государства... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T15:04:00+03:00

2025-05-18T15:04:00+03:00

2025-05-18T15:07:00+03:00

в мире

цены на нефть

ближний восток

иран

персидский залив

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Западные страны будут парализованы, если поставки энергоресурсов, главным образом – нефти, будут прекращены, в этом случае Запад будет сталкивать государства Ближнего Востока друг с другом, чтобы обеспечить себе стабильные поставки нефти, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на форуме "Тегеранский диалог", его слова приводит иранское госагентство SNN."Если энергоресурсы не будет поступать из Персидского залива на другую сторону, все (западные страны - ред.) будут парализованы, но они заставят нас воевать друг с другом, чтобы они могли легко забрать наши энергоресурсы по любой цене, которую они захотят, забрать нашу нефть и дать нам взамен оружие, чтобы мы могли воевать друг с другом", - сказал Пезешкиан. В воскресенье утром в иранской столице открылся форума "Тегеранский диалог" (Tehran Dialogue Forum). Мероприятие проводится на территории центра политических и международных исследований иранского МИД, на нем выступили высокопоставленные чиновники как Ирана, так и стран Ближнего Востока.

https://ria.ru/20250515/neft-2017117101.html

ближний восток

иран

персидский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, цены на нефть, ближний восток, иран, персидский залив, масуд пезешкиан