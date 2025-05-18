https://ria.ru/20250518/neft-2017690034.html
Президент Ирана предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти
Президент Ирана предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти - РИА Новости, 18.05.2025
Президент Ирана предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти
Западные страны будут парализованы, если поставки энергоресурсов, главным образом – нефти, будут прекращены, в этом случае Запад будет сталкивать государства... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:04:00+03:00
2025-05-18T15:04:00+03:00
2025-05-18T15:07:00+03:00
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цены на нефть
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ТЕГЕРАН, 18 мая – РИА Новости. Западные страны будут парализованы, если поставки энергоресурсов, главным образом – нефти, будут прекращены, в этом случае Запад будет сталкивать государства Ближнего Востока друг с другом, чтобы обеспечить себе стабильные поставки нефти, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на форуме "Тегеранский диалог", его слова приводит иранское госагентство SNN."Если энергоресурсы не будет поступать из Персидского залива на другую сторону, все (западные страны - ред.) будут парализованы, но они заставят нас воевать друг с другом, чтобы они могли легко забрать наши энергоресурсы по любой цене, которую они захотят, забрать нашу нефть и дать нам взамен оружие, чтобы мы могли воевать друг с другом", - сказал Пезешкиан. В воскресенье утром в иранской столице открылся форума "Тегеранский диалог" (Tehran Dialogue Forum). Мероприятие проводится на территории центра политических и международных исследований иранского МИД, на нем выступили высокопоставленные чиновники как Ирана, так и стран Ближнего Востока.
https://ria.ru/20250515/neft-2017117101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, ближний восток, иран, персидский залив, масуд пезешкиан
В мире, Цены на нефть, Ближний Восток, Иран, Персидский залив, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти
Президент Пезешкиан: Запад будет парализован, если поставки нефти прекратятся