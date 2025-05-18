Украинцы продают в интернете учебные пособия НАТО для ВСУ
Украинцы продают на онлайн-барахолках методички и учебные пособия НАТО для ВСУ
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Жители Украины распродают на онлайн барахолках методички и учебные пособия НАТО, подготовленные для ВСУ, выяснило РИА Новости.
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Среди книг подобного характера на украинском языке представлены: начальное пособие "Деятельность механизированных подразделений с учётом стандартов НАТО", "Стандарты НАТО и их адаптация на Украине на период действия военного положения: организация административного обеспечения по стандартам НАТО на Украине 2022", "Методические рекомендации по планированию и организации боя по стандартам НАТО", "Индивидуальная физическая подготовка военнослужащих по стандартам НАТО", пособие "Нетрадиционные военные действия сил специальных операций" (на примере спецназа армии США), "Временный порядок "оформления оперативных (боевых) документов" (с указаниями стандартов НАТО в тексте).
Во многих пособиях используется символика и условные обозначения НАТО. Большое внимание уделено историческому аспекту и примерам на основании деятельности Армии США и стран НАТО. Изучение тем происходит на примерах западного вооружения, техники. Часть терминов указывается на английском языке с переводом на украинский.
Также есть объявления о продаже оригинальных изданий на английском языке. Например, "Боевые инструкции. Планирование и исполнение" Королевского военно-морского флота Великобритании, справочник НАТО из штаб-квартиры в Брюсселе и "Учебник рейнджера" из форта Беннинг в Джорджии (с переводом на украинский).
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