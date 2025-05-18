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Украинцы продают в интернете учебные пособия НАТО для ВСУ - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/nato-2017645615.html
Украинцы продают в интернете учебные пособия НАТО для ВСУ
Украинцы продают в интернете учебные пособия НАТО для ВСУ - РИА Новости, 18.05.2025
Украинцы продают в интернете учебные пособия НАТО для ВСУ
Жители Украины распродают на онлайн барахолках методички и учебные пособия НАТО, подготовленные для ВСУ, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T06:04:00+03:00
2025-05-18T06:04:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Жители Украины распродают на онлайн барахолках методички и учебные пособия НАТО, подготовленные для ВСУ, выяснило РИА Новости. На основе публикаций на украинских сайтах, занимающихся перепродажей вещей, корреспондент РИА Новости выяснил, что украинцы распродают специализированную литературу НАТО, подготовленную для военнослужащих ВСУ. Среди книг подобного характера на украинском языке представлены: начальное пособие "Деятельность механизированных подразделений с учётом стандартов НАТО", "Стандарты НАТО и их адаптация на Украине на период действия военного положения: организация административного обеспечения по стандартам НАТО на Украине 2022", "Методические рекомендации по планированию и организации боя по стандартам НАТО", "Индивидуальная физическая подготовка военнослужащих по стандартам НАТО", пособие "Нетрадиционные военные действия сил специальных операций" (на примере спецназа армии США), "Временный порядок "оформления оперативных (боевых) документов" (с указаниями стандартов НАТО в тексте). Во многих пособиях используется символика и условные обозначения НАТО. Большое внимание уделено историческому аспекту и примерам на основании деятельности Армии США и стран НАТО. Изучение тем происходит на примерах западного вооружения, техники. Часть терминов указывается на английском языке с переводом на украинский. Также есть объявления о продаже оригинальных изданий на английском языке. Например, "Боевые инструкции. Планирование и исполнение" Королевского военно-морского флота Великобритании, справочник НАТО из штаб-квартиры в Брюсселе и "Учебник рейнджера" из форта Беннинг в Джорджии (с переводом на украинский).
https://ria.ru/20250330/nato-2008202851.html
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украина, сша, великобритания, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Великобритания, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинцы продают в интернете учебные пособия НАТО для ВСУ

Украинцы продают на онлайн-барахолках методички и учебные пособия НАТО для ВСУ

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Жители Украины распродают на онлайн барахолках методички и учебные пособия НАТО, подготовленные для ВСУ, выяснило РИА Новости.
На основе публикаций на украинских сайтах, занимающихся перепродажей вещей, корреспондент РИА Новости выяснил, что украинцы распродают специализированную литературу НАТО, подготовленную для военнослужащих ВСУ.
Гуманитарную помощь НАТО распродают на украинских сайтах - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
На украинских сайтах распродают гуманитарную помощь НАТО
30 марта, 07:06
Среди книг подобного характера на украинском языке представлены: начальное пособие "Деятельность механизированных подразделений с учётом стандартов НАТО", "Стандарты НАТО и их адаптация на Украине на период действия военного положения: организация административного обеспечения по стандартам НАТО на Украине 2022", "Методические рекомендации по планированию и организации боя по стандартам НАТО", "Индивидуальная физическая подготовка военнослужащих по стандартам НАТО", пособие "Нетрадиционные военные действия сил специальных операций" (на примере спецназа армии США), "Временный порядок "оформления оперативных (боевых) документов" (с указаниями стандартов НАТО в тексте).
Во многих пособиях используется символика и условные обозначения НАТО. Большое внимание уделено историческому аспекту и примерам на основании деятельности Армии США и стран НАТО. Изучение тем происходит на примерах западного вооружения, техники. Часть терминов указывается на английском языке с переводом на украинский.
Также есть объявления о продаже оригинальных изданий на английском языке. Например, "Боевые инструкции. Планирование и исполнение" Королевского военно-морского флота Великобритании, справочник НАТО из штаб-квартиры в Брюсселе и "Учебник рейнджера" из форта Беннинг в Джорджии (с переводом на украинский).
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВеликобританияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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