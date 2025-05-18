Рейтинг@Mail.ru
"Унижение НАТО": на Западе раскрыли важный успех России - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/nato-2017639477.html
"Унижение НАТО": на Западе раскрыли важный успех России
"Унижение НАТО": на Западе раскрыли важный успех России - РИА Новости, 18.05.2025
"Унижение НАТО": на Западе раскрыли важный успех России
Переговоры украинской делегации с российской стороной в Стамбуле показали колоссальное унижение военного блока НАТО, такое мнение высказал бразильский аналитик... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T02:46:00+03:00
2025-05-18T02:46:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
владимир мединский
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Переговоры украинской делегации с российской стороной в Стамбуле показали колоссальное унижение военного блока НАТО, такое мнение высказал бразильский аналитик Пепе Эскобар в статье для независимой онлайн-платформы Strategic Culture."Весь лай европейских чихуахуа войны не может скрыть фундаментальный геополитический/военный факт: колоссальное унижение НАТО", — написал он.По словам аналитика, даже неореалисты НАТО, такие как бывший коммодор британского флота Стив Джерми, были вынуждены признать, что "Россия находится у руля", а невежественные европейцы "судя по всему, считают, что проигравшие должны диктовать условия прекращения огня или капитуляции".В понедельник Стив Джерми написал в аналитическом материале для организации NATO Watch, что громкие заявления и ультиматумы европейских лидеров в отношении России ничем не подкреплены. Аналитик добавил, что Европа фундаментально слаба. Чтобы достичь уровня промышленных возможностей времен холодной войны, странам придется как минимум удвоить расходы на оборону. По его словам, современная Европа не в состоянии этого сделать.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250516/nato-2017340357.html
https://ria.ru/20250516/rubio-2017251794.html
https://ria.ru/20250515/nato-2017150667.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, владимир мединский, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Мединский, Владимир Путин, НАТО
"Унижение НАТО": на Западе раскрыли важный успех России

Аналитик Эскобар: переговоры в Стамбуле показали колоссальное унижение НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Переговоры украинской делегации с российской стороной в Стамбуле показали колоссальное унижение военного блока НАТО, такое мнение высказал бразильский аналитик Пепе Эскобар в статье для независимой онлайн-платформы Strategic Culture.
"Весь лай европейских чихуахуа войны не может скрыть фундаментальный геополитический/военный факт: колоссальное унижение НАТО", — написал он.
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Говорить о возобновлении партнерства с НАТО трудно, заявил Песков
16 мая, 13:06
По словам аналитика, даже неореалисты НАТО, такие как бывший коммодор британского флота Стив Джерми, были вынуждены признать, что "Россия находится у руля", а невежественные европейцы "судя по всему, считают, что проигравшие должны диктовать условия прекращения огня или капитуляции".
В понедельник Стив Джерми написал в аналитическом материале для организации NATO Watch, что громкие заявления и ультиматумы европейских лидеров в отношении России ничем не подкреплены. Аналитик добавил, что Европа фундаментально слаба. Чтобы достичь уровня промышленных возможностей времен холодной войны, странам придется как минимум удвоить расходы на оборону. По его словам, современная Европа не в состоянии этого сделать.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Страны НАТО согласятся увеличить расходы на оборону, заявил Рубио
16 мая, 04:39
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталье. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Нужно сделать больше": генсек НАТО сделал дерзкое заявление о России
15 мая, 16:33
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир МединскийВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала