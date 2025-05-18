https://ria.ru/20250518/nato-2017639477.html

"Унижение НАТО": на Западе раскрыли важный успех России

"Унижение НАТО": на Западе раскрыли важный успех России - РИА Новости, 18.05.2025

"Унижение НАТО": на Западе раскрыли важный успех России

Переговоры украинской делегации с российской стороной в Стамбуле показали колоссальное унижение военного блока НАТО, такое мнение высказал бразильский аналитик... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T02:46:00+03:00

2025-05-18T02:46:00+03:00

2025-05-18T02:46:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Переговоры украинской делегации с российской стороной в Стамбуле показали колоссальное унижение военного блока НАТО, такое мнение высказал бразильский аналитик Пепе Эскобар в статье для независимой онлайн-платформы Strategic Culture."Весь лай европейских чихуахуа войны не может скрыть фундаментальный геополитический/военный факт: колоссальное унижение НАТО", — написал он.По словам аналитика, даже неореалисты НАТО, такие как бывший коммодор британского флота Стив Джерми, были вынуждены признать, что "Россия находится у руля", а невежественные европейцы "судя по всему, считают, что проигравшие должны диктовать условия прекращения огня или капитуляции".В понедельник Стив Джерми написал в аналитическом материале для организации NATO Watch, что громкие заявления и ультиматумы европейских лидеров в отношении России ничем не подкреплены. Аналитик добавил, что Европа фундаментально слаба. Чтобы достичь уровня промышленных возможностей времен холодной войны, странам придется как минимум удвоить расходы на оборону. По его словам, современная Европа не в состоянии этого сделать.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/nato-2017340357.html

https://ria.ru/20250516/rubio-2017251794.html

https://ria.ru/20250515/nato-2017150667.html

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в мире, россия, украина, европа, владимир мединский, владимир путин, нато