https://ria.ru/20250518/mural-2017699260.html

Донецкий художник оживил мурал в Мариуполе

Донецкий художник оживил мурал в Мариуполе - РИА Новости, 18.05.2025

Донецкий художник оживил мурал в Мариуполе

Донецкий художник совместно с командой оживил свой мурал помощью собственной разработанной программы дополненной реальности. РИА Новости, 18.05.2025

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мариуполь

донбасс

общество

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МАРИУПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Донецкий художник совместно с командой оживил свой мурал помощью собственной разработанной программы дополненной реальности. "Видя, как оживает город Мариуполь, видя, как оживает наша культура, я решил также оживить наши муралы. Поэтому было разработано собственное отечественное приложение дополненной реальности", — рассказал РИА Новости художник Владислав Степной.Он отметил, что создал приложение совместно со своей командой и донецким программистом. Процесс разработки начался в декабре 2024 года. Специально к открытию мариупольского мурала художник сочинил музыку, которая звучит во время движения персонажей композиции. Оживить мурал художника можно, перейдя по ссылке, размещенной под работами. В Мариуполе 18 мая ко Дню освобождения города от ВСУ открыли мурал "Возрождение". Мурал был написан двумя художниками за неделю с помощью кисточки.

https://ria.ru/20250504/mural-2014917785.html

мариуполь

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Мурал "Возрождение" в Мариуполе Донецкий художник Владислав Степной совместно с командой "оживил" свой мурал "Возрождение" в Мариуполе при помощи программы дополненной реальности. Об особенностях своего творения художник рассказал корреспонденту РИА Новости. 2025-05-18T16:16 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мариуполь, донбасс, общество