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Донецкий художник оживил мурал в Мариуполе - РИА Новости, 18.05.2025
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16:16 18.05.2025 (обновлено: 21:31 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/mural-2017699260.html
Донецкий художник оживил мурал в Мариуполе
Донецкий художник оживил мурал в Мариуполе - РИА Новости, 18.05.2025
Донецкий художник оживил мурал в Мариуполе
Донецкий художник совместно с командой оживил свой мурал помощью собственной разработанной программы дополненной реальности. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:16:00+03:00
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мариуполь
донбасс
общество
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МАРИУПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Донецкий художник совместно с командой оживил свой мурал помощью собственной разработанной программы дополненной реальности. "Видя, как оживает город Мариуполь, видя, как оживает наша культура, я решил также оживить наши муралы. Поэтому было разработано собственное отечественное приложение дополненной реальности", — рассказал РИА Новости художник Владислав Степной.Он отметил, что создал приложение совместно со своей командой и донецким программистом. Процесс разработки начался в декабре 2024 года. Специально к открытию мариупольского мурала художник сочинил музыку, которая звучит во время движения персонажей композиции. Оживить мурал художника можно, перейдя по ссылке, размещенной под работами. В Мариуполе 18 мая ко Дню освобождения города от ВСУ открыли мурал "Возрождение". Мурал был написан двумя художниками за неделю с помощью кисточки.
https://ria.ru/20250504/mural-2014917785.html
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Мурал "Возрождение" в Мариуполе
Донецкий художник Владислав Степной совместно с командой "оживил" свой мурал "Возрождение" в Мариуполе при помощи программы дополненной реальности. Об особенностях своего творения художник рассказал корреспонденту РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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мариуполь, донбасс, общество
Мариуполь, Донбасс, Общество
Донецкий художник оживил мурал в Мариуполе

Художник Степной оживил мурал "Возрождение" в Мариуполе с помощью приложения

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МАРИУПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Донецкий художник совместно с командой оживил свой мурал помощью собственной разработанной программы дополненной реальности.
"Видя, как оживает город Мариуполь, видя, как оживает наша культура, я решил также оживить наши муралы. Поэтому было разработано собственное отечественное приложение дополненной реальности", — рассказал РИА Новости художник Владислав Степной.
Он отметил, что создал приложение совместно со своей командой и донецким программистом. Процесс разработки начался в декабре 2024 года. Специально к открытию мариупольского мурала художник сочинил музыку, которая звучит во время движения персонажей композиции. Оживить мурал художника можно, перейдя по ссылке, размещенной под работами.
В Мариуполе 18 мая ко Дню освобождения города от ВСУ открыли мурал "Возрождение". Мурал был написан двумя художниками за неделю с помощью кисточки.
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