Рейтинг@Mail.ru
Власти Бурятии прокомментировали кадры с грузовиком, застрявшим на мосту - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 18.05.2025 (обновлено: 20:03 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/most-2017710351.html
Власти Бурятии прокомментировали кадры с грузовиком, застрявшим на мосту
Власти Бурятии прокомментировали кадры с грузовиком, застрявшим на мосту - РИА Новости, 18.05.2025
Власти Бурятии прокомментировали кадры с грузовиком, застрявшим на мосту
Витимский мост в Муйском районе Бурятии, на котором ранее застрял грузовик, давно закрыт для эксплуатации, движение по нему запрещено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:38:00+03:00
2025-05-18T20:03:00+03:00
республика бурятия
муйский район
таксимо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017721397_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_285e26209bbd23c514baef5e93d0eadc.jpg
УЛАН-УДЭ, 18 мая - РИА Новости. Витимский мост в Муйском районе Бурятии, на котором ранее застрял грузовик, давно закрыт для эксплуатации, движение по нему запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса региона. В соцсетях распространилось видео, на котором грузовик повис на мосту через реку Витим. На кадрах видно, что мост находится в аварийном состоянии. Автор видео говорит, что не знает, как достать машину, у которой "все три колеса висят". "Мост давно закрыт для эксплуатации. На сегодняшний день он признан аварийным, и его эксплуатация запрещена", - рассказал собеседник агентства. По словам представителя пресс-службы Минтранса региона, сейчас идет работа над передачей всей дороги от Таксимо, включая Витимский мост, в республиканскую собственность. После этого правительство Бурятии сможет изыскать ресурсы для реконструкции данного моста. В пресс-службе отметили, что несмотря на официальный запрет эксплуатации Витимского моста, местные жители, а также жители других регионов продолжают использовать его. Мост через Витим был построен в 1981 году как временный на Байкало-Амурской магистрали, но после 1989 года, когда ввели в эксплуатацию постоянный железнодорожный мост, его использование прекратилось. Протяженность моста составляет 570 метров, ширина - три метра, высота - 15 метров.
https://ria.ru/20250428/most-2013796914.html
https://ria.ru/20250306/most-2003442628.html
республика бурятия
муйский район
таксимо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Грузовик на мосту в Бурятии
Грузовик на мосту в Бурятии
2025-05-18T17:38
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017721397_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_be67f25d579a2305b00ac7dcc0bd12e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, муйский район, таксимо, происшествия
Республика Бурятия, Муйский район, Таксимо, Происшествия
Власти Бурятии прокомментировали кадры с грузовиком, застрявшим на мосту

Минтранс Бурятии: Витимский мост, где застрял грузовик, закрыт для эксплуатации

Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 18 мая - РИА Новости. Витимский мост в Муйском районе Бурятии, на котором ранее застрял грузовик, давно закрыт для эксплуатации, движение по нему запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса региона.
В соцсетях распространилось видео, на котором грузовик повис на мосту через реку Витим. На кадрах видно, что мост находится в аварийном состоянии. Автор видео говорит, что не знает, как достать машину, у которой "все три колеса висят".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
После обрушения моста на Сахалине возбудили уголовное дело
28 апреля, 11:55
"Мост давно закрыт для эксплуатации. На сегодняшний день он признан аварийным, и его эксплуатация запрещена", - рассказал собеседник агентства.
По словам представителя пресс-службы Минтранса региона, сейчас идет работа над передачей всей дороги от Таксимо, включая Витимский мост, в республиканскую собственность. После этого правительство Бурятии сможет изыскать ресурсы для реконструкции данного моста.
В пресс-службе отметили, что несмотря на официальный запрет эксплуатации Витимского моста, местные жители, а также жители других регионов продолжают использовать его.
Мост через Витим был построен в 1981 году как временный на Байкало-Амурской магистрали, но после 1989 года, когда ввели в эксплуатацию постоянный железнодорожный мост, его использование прекратилось. Протяженность моста составляет 570 метров, ширина - три метра, высота - 15 метров.
На месте обрушения моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Новгородской области обрушился мост
6 марта, 16:59
 
Республика БурятияМуйский районТаксимоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала