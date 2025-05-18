https://ria.ru/20250518/most-2017710351.html
Власти Бурятии прокомментировали кадры с грузовиком, застрявшим на мосту
Власти Бурятии прокомментировали кадры с грузовиком, застрявшим на мосту - РИА Новости, 18.05.2025
Власти Бурятии прокомментировали кадры с грузовиком, застрявшим на мосту
Витимский мост в Муйском районе Бурятии, на котором ранее застрял грузовик, давно закрыт для эксплуатации, движение по нему запрещено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T17:38:00+03:00
2025-05-18T17:38:00+03:00
2025-05-18T20:03:00+03:00
республика бурятия
муйский район
таксимо
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 18 мая - РИА Новости. Витимский мост в Муйском районе Бурятии, на котором ранее застрял грузовик, давно закрыт для эксплуатации, движение по нему запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса региона. В соцсетях распространилось видео, на котором грузовик повис на мосту через реку Витим. На кадрах видно, что мост находится в аварийном состоянии. Автор видео говорит, что не знает, как достать машину, у которой "все три колеса висят". "Мост давно закрыт для эксплуатации. На сегодняшний день он признан аварийным, и его эксплуатация запрещена", - рассказал собеседник агентства. По словам представителя пресс-службы Минтранса региона, сейчас идет работа над передачей всей дороги от Таксимо, включая Витимский мост, в республиканскую собственность. После этого правительство Бурятии сможет изыскать ресурсы для реконструкции данного моста. В пресс-службе отметили, что несмотря на официальный запрет эксплуатации Витимского моста, местные жители, а также жители других регионов продолжают использовать его. Мост через Витим был построен в 1981 году как временный на Байкало-Амурской магистрали, но после 1989 года, когда ввели в эксплуатацию постоянный железнодорожный мост, его использование прекратилось. Протяженность моста составляет 570 метров, ширина - три метра, высота - 15 метров.
https://ria.ru/20250428/most-2013796914.html
https://ria.ru/20250306/most-2003442628.html
республика бурятия
муйский район
таксимо
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017721397_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_be67f25d579a2305b00ac7dcc0bd12e2.jpg
Грузовик на мосту в Бурятии
Грузовик на мосту в Бурятии
2025-05-18T17:38
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, муйский район, таксимо, происшествия
Республика Бурятия, Муйский район, Таксимо, Происшествия
Власти Бурятии прокомментировали кадры с грузовиком, застрявшим на мосту
Минтранс Бурятии: Витимский мост, где застрял грузовик, закрыт для эксплуатации
УЛАН-УДЭ, 18 мая - РИА Новости. Витимский мост в Муйском районе Бурятии, на котором ранее застрял грузовик, давно закрыт для эксплуатации, движение по нему запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса региона.
В соцсетях распространилось видео, на котором грузовик повис на мосту через реку Витим. На кадрах видно, что мост находится в аварийном состоянии. Автор видео говорит, что не знает, как достать машину, у которой "все три колеса висят".
"Мост давно закрыт для эксплуатации. На сегодняшний день он признан аварийным, и его эксплуатация запрещена", - рассказал собеседник агентства.
По словам представителя пресс-службы Минтранса региона, сейчас идет работа над передачей всей дороги от Таксимо
, включая Витимский мост, в республиканскую собственность. После этого правительство Бурятии
сможет изыскать ресурсы для реконструкции данного моста.
В пресс-службе отметили, что несмотря на официальный запрет эксплуатации Витимского моста, местные жители, а также жители других регионов продолжают использовать его.
Мост через Витим был построен в 1981 году как временный на Байкало-Амурской магистрали, но после 1989 года, когда ввели в эксплуатацию постоянный железнодорожный мост, его использование прекратилось. Протяженность моста составляет 570 метров, ширина - три метра, высота - 15 метров.