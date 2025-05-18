https://ria.ru/20250518/most-2017710351.html

Власти Бурятии прокомментировали кадры с грузовиком, застрявшим на мосту

Власти Бурятии прокомментировали кадры с грузовиком, застрявшим на мосту - РИА Новости, 18.05.2025

Власти Бурятии прокомментировали кадры с грузовиком, застрявшим на мосту

Витимский мост в Муйском районе Бурятии, на котором ранее застрял грузовик, давно закрыт для эксплуатации, движение по нему запрещено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T17:38:00+03:00

2025-05-18T17:38:00+03:00

2025-05-18T20:03:00+03:00

республика бурятия

муйский район

таксимо

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017721397_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_285e26209bbd23c514baef5e93d0eadc.jpg

УЛАН-УДЭ, 18 мая - РИА Новости. Витимский мост в Муйском районе Бурятии, на котором ранее застрял грузовик, давно закрыт для эксплуатации, движение по нему запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса региона. В соцсетях распространилось видео, на котором грузовик повис на мосту через реку Витим. На кадрах видно, что мост находится в аварийном состоянии. Автор видео говорит, что не знает, как достать машину, у которой "все три колеса висят". "Мост давно закрыт для эксплуатации. На сегодняшний день он признан аварийным, и его эксплуатация запрещена", - рассказал собеседник агентства. По словам представителя пресс-службы Минтранса региона, сейчас идет работа над передачей всей дороги от Таксимо, включая Витимский мост, в республиканскую собственность. После этого правительство Бурятии сможет изыскать ресурсы для реконструкции данного моста. В пресс-службе отметили, что несмотря на официальный запрет эксплуатации Витимского моста, местные жители, а также жители других регионов продолжают использовать его. Мост через Витим был построен в 1981 году как временный на Байкало-Амурской магистрали, но после 1989 года, когда ввели в эксплуатацию постоянный железнодорожный мост, его использование прекратилось. Протяженность моста составляет 570 метров, ширина - три метра, высота - 15 метров.

https://ria.ru/20250428/most-2013796914.html

https://ria.ru/20250306/most-2003442628.html

республика бурятия

муйский район

таксимо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Грузовик на мосту в Бурятии Грузовик на мосту в Бурятии 2025-05-18T17:38 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика бурятия, муйский район, таксимо, происшествия