https://ria.ru/20250518/moskva-2017685718.html

Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды - РИА Новости, 18.05.2025

Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Столичный дептранс рекомендует использовать городской транспорт из-за грозы и сильного ветра, которые ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается в... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T14:14:00+03:00

2025-05-18T14:14:00+03:00

2025-05-18T14:14:00+03:00

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

россия

погода

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Столичный дептранс рекомендует использовать городской транспорт из-за грозы и сильного ветра, которые ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. "ЦОДД: сегодня в Москве обещают дождь с грозой и сильный ветер — для поездок используйте городской транспорт", - говорится в сообщении. Ведомство порекомендовало автомобилистам не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и шатких конструкций, не отвлекаться на телефон во время движения, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20250518/leto-2017655887.html

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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), россия, погода, департамент транспорта г. москвы