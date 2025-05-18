https://ria.ru/20250518/moskva-2017685718.html
Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды
Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды - РИА Новости, 18.05.2025
Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды
Столичный дептранс рекомендует использовать городской транспорт из-за грозы и сильного ветра, которые ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T14:14:00+03:00
2025-05-18T14:14:00+03:00
2025-05-18T14:14:00+03:00
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
россия
погода
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Столичный дептранс рекомендует использовать городской транспорт из-за грозы и сильного ветра, которые ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. "ЦОДД: сегодня в Москве обещают дождь с грозой и сильный ветер — для поездок используйте городской транспорт", - говорится в сообщении. Ведомство порекомендовало автомобилистам не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и шатких конструкций, не отвлекаться на телефон во время движения, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), россия, погода, департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Россия, Погода, Департамент транспорта г. Москвы
Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды
Дептранс посоветовал москвичам пересесть на городской транспорт из-за грозы