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Роскачество раскрыло схемы мошенничества в салонах сотовой связи - РИА Новости, 18.05.2025
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18:28 18.05.2025 (обновлено: 21:33 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/moshennichestvo-2017713831.html
Роскачество раскрыло схемы мошенничества в салонах сотовой связи
Роскачество раскрыло схемы мошенничества в салонах сотовой связи - РИА Новости, 18.05.2025
Роскачество раскрыло схемы мошенничества в салонах сотовой связи
Сотрудники салонов сотовой связи могут тайно оформить лишние сим-карты на клиента и навязать дополнительные услуги, сообщил телеканал RT со ссылкой на... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T18:28:00+03:00
2025-05-18T21:33:00+03:00
общество
технологии
роскачество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сотрудники салонов сотовой связи могут тайно оформить лишние сим-карты на клиента и навязать дополнительные услуги, сообщил телеканал RT со ссылкой на специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества.Как уточняется, потребитель при покупке нового тарифа может не заметить, что в чеке значатся дополнительные услуги, в том числе еще одна сим-карта. Эксперты пояснили, что сотрудники могут при этом ссылаться на ошибки в системе или акции, но на самом деле это часть корпоративного плана по росту продаж."Обман в салонах связи — не редкость, а распространенная практика, с которой сталкивался практически каждый россиянин", — отметил в беседе с RT руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Кроме того, работники салонов все чаще навязывают дополнительные услуги, такие как "консультация по активации сим-карты" или "настройка телефона", особенно пожилым людям. Эти действия не требуют специальных знаний, но могут серьезно увеличить стоимость покупки, уточнили в Роскачестве.Помимо этого, некоторые консультанты рассказывают клиентам о "выгодных предложениях", которые на самом деле выходят дороже, чем в других торговых точках. При этом в случае удачной сделки разница в стоимости достается консультанту.
https://ria.ru/20250517/moskva-2017550453.html
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общество, технологии, роскачество
Общество, Технологии, Роскачество
Роскачество раскрыло схемы мошенничества в салонах сотовой связи

Роскачество: в салонах связи могут оформить допуслуги без согласия клиента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сотрудники салонов сотовой связи могут тайно оформить лишние сим-карты на клиента и навязать дополнительные услуги, сообщил телеканал RT со ссылкой на специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Как уточняется, потребитель при покупке нового тарифа может не заметить, что в чеке значатся дополнительные услуги, в том числе еще одна сим-карта. Эксперты пояснили, что сотрудники могут при этом ссылаться на ошибки в системе или акции, но на самом деле это часть корпоративного плана по росту продаж.
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"Обман в салонах связи — не редкость, а распространенная практика, с которой сталкивался практически каждый россиянин", — отметил в беседе с RT руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Кроме того, работники салонов все чаще навязывают дополнительные услуги, такие как "консультация по активации сим-карты" или "настройка телефона", особенно пожилым людям. Эти действия не требуют специальных знаний, но могут серьезно увеличить стоимость покупки, уточнили в Роскачестве.
Помимо этого, некоторые консультанты рассказывают клиентам о "выгодных предложениях", которые на самом деле выходят дороже, чем в других торговых точках. При этом в случае удачной сделки разница в стоимости достается консультанту.
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