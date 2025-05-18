https://ria.ru/20250518/moshennichestvo-2017713831.html

Роскачество раскрыло схемы мошенничества в салонах сотовой связи

Роскачество раскрыло схемы мошенничества в салонах сотовой связи - РИА Новости, 18.05.2025

Роскачество раскрыло схемы мошенничества в салонах сотовой связи

Сотрудники салонов сотовой связи могут тайно оформить лишние сим-карты на клиента и навязать дополнительные услуги, сообщил телеканал RT со ссылкой на... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T18:28:00+03:00

2025-05-18T18:28:00+03:00

2025-05-18T21:33:00+03:00

общество

технологии

роскачество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сотрудники салонов сотовой связи могут тайно оформить лишние сим-карты на клиента и навязать дополнительные услуги, сообщил телеканал RT со ссылкой на специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества.Как уточняется, потребитель при покупке нового тарифа может не заметить, что в чеке значатся дополнительные услуги, в том числе еще одна сим-карта. Эксперты пояснили, что сотрудники могут при этом ссылаться на ошибки в системе или акции, но на самом деле это часть корпоративного плана по росту продаж."Обман в салонах связи — не редкость, а распространенная практика, с которой сталкивался практически каждый россиянин", — отметил в беседе с RT руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Кроме того, работники салонов все чаще навязывают дополнительные услуги, такие как "консультация по активации сим-карты" или "настройка телефона", особенно пожилым людям. Эти действия не требуют специальных знаний, но могут серьезно увеличить стоимость покупки, уточнили в Роскачестве.Помимо этого, некоторые консультанты рассказывают клиентам о "выгодных предложениях", которые на самом деле выходят дороже, чем в других торговых точках. При этом в случае удачной сделки разница в стоимости достается консультанту.

https://ria.ru/20250517/moskva-2017550453.html

https://ria.ru/20250508/eksperty-2015840021.html

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общество, технологии, роскачество